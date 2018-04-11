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ÖSYM'den Açıklama Geldi: KPSS 2018/4 Tercihleri Başladı

Beklenen açıklama geldi ve KPSS 2018/4 TERCİHLERİ ALINMAYA BAŞLADI.

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ÖSYM'den Açıklama Geldi: KPSS 2018/4 Tercihleri Başladı

Beklenen açıklama geldi ve KPSS 2018/4 TERCİHLERİ ALINMAYA BAŞLADI.

11 Nisan 2018 Çarşamba 10:09
ÖSYM'den Açıklama Geldi: KPSS 2018/4 Tercihleri Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirma Merkezi Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

ösym tarafımdan yapılan açıklamada KPSS 2018/4 tercih başvurularının başladığı belirtildi.

Tercihlerle ilgili yapılam açıklama şu şekilde;

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 11-18 Nisan 2018tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 18 Nisan 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2018/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir.

9 BİN KAMU PERSONELİ ALINACAK

Ösym tarafından yayımlanan kılavuzda farklı kadrolara mülakatsız 9 bin sağlık personeli ataması yapılacağı açıklandı.

Ekler için aşağıdaki ilişkili haber kısmına göz atabilirsiniz.

Kpsscaffe.com.tr

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 11.04.2018 10:23
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