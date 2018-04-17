ÖSYM 2018-4 Sözleşmeli Personel Alımı için Başvurular Sürüyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sözleşmeli yerli uzman personel giriş sınavı için başvuru süreci 30 Nisan 2018 tarihinde sona erecek. ÖSYM'den 14 Nisan 2018 tarihinde yapılan "T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (2018-4)" başlıklı duyuruda kurumun 11 sözleşmeli yerli uzman alımı yapacağı, ilgili alım için sınavın 14 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleşeceği belirtilmişti.

Yine ilgili duyuruda Alım için başvuruda bulunacak adayların YDS şartlarının yanı sıra "İstatistik, İşletme, Maliye, Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 1 İngilizce C Türkçe Öğretmenliği, 4 yıllık programlardan mezun olup Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalı veya bölümü programlarında yüksek lisans yapmış olmak." şartlarından birini yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Başvuru Genel Şartları Aşağıdaki Gibi Olacak:

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Başvurular 30 Nisan 2018 tarihi mesai bitimi itibariyle sona erecek. Başvuru formu , talep edilen diğer belgeler ve detaylar için aşağıdaki başvuru kılavuzuna göz atınız.

ÖSYM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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