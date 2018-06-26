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Önlisans Mezunu KPSS 2018/1 Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları

ÖSYM Başkanlığı, KPSS 2018/1 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuzda ön lisans mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile mülakatsız memur alımı yapılacağına yer verildi. Nitelik kodları ve memur alımı kadro dağılımı haberimizde.

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Önlisans Mezunu KPSS 2018/1 Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları

ÖSYM Başkanlığı, KPSS 2018/1 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuzda ön lisans mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile mülakatsız memur alımı yapılacağına yer verildi. Nitelik kodları ve memur alımı kadro dağılımı haberimizde.

26 Haziran 2018 Salı 12:07
Önlisans Mezunu KPSS 2018/1 Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları

KPSS 2018/1 tercih kılavuzunda önlisans mezunu çok sayıda memur alımı yapılacağına yer verildi.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından merkezi atama yöntemi ile memur alımı yapılacağına yer verildi. 

ÖSYM tarafınndan yayımlanan duyuruda önlisans mezunu memur alımı kadro dağılımı ve her kadro için istenen nitelik kadroları şu şekilde;

TERCİHLER

KPSS 2018/1 Tercihleri bugünden itibaren ÖSYM üzerinden yapılacak. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak tercihlerde adayların tercihlerini yaptıktan sonra 15 TL olan başvuru ücretini anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir.

NİTELİK KODLARI

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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