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OGM Kamu Personel Alımı başvuru Son Günü: 2 Mayıs 2018

Orman Genel Müdürlüğü kamu personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilana başvurular 2 Mayıs mesai bitimi ile sona erecek. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında.

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OGM Kamu Personel Alımı başvuru Son Günü: 2 Mayıs 2018

Orman Genel Müdürlüğü kamu personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilana başvurular 2 Mayıs mesai bitimi ile sona erecek. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında.

01 Mayıs 2018 Salı 19:05
OGM Kamu Personel Alımı başvuru Son Günü: 2 Mayıs 2018

Orman Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvurusu için son saatlere girildi.

OGM tarafından geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda 1 Kaptan Pilot (Uçak) / Kaptan Adayı (Uçak), 1 Bakım / Test Pilotu (Helikopter) ve 1 adet Helikopter Makinisti persoenli alımı yapılacağı bildirildi.  Yayımlanan ilana başvuru için son gün 2 Mayıs olarak açıklandı. 

BAŞVURU ŞARTLARI-GENEL

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik hizmetini yapmış olmak,

Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (yapılacak mülakat sonucu başarılı olan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

BAŞVURU ŞARTLARI-ÖZEL

BAŞVURU

Adaylar aşağıdaki evraklarla birlikte başvurularını Beştepe Mah. Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA (Tel:0 312 296 41 24)” adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapacaklar. 

  • Başvuru formu
  • Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği,
  • Adli sicil beyanı,
  • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf,
  • Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,
  • Yabancı dil yeterlilik belgeleri,
  • Sağlık sertifikası,
  • Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,
  • Pilot lisansı veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,
  • Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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