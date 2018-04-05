Nisan 2018 Kamu Personeli Alım İlanlarıları-KPSS'li KPSS'siz 14712'den Fazla Memur Alımı

Nisan ayı kamu personeli alım ilanları Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlandı.

2018 yılının başlamasından bu yana memur, personel ve asker alımlarında en verimli geçen ay Nisan ayı oldu. Bu yıl en çok alımın yapıldığı dönemdeyiz. Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu, en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alımı yapıyor. Biz de KPSSCAFE olarak başvurusu devam eden kamu personeli alım ilanlarını tek başlık altında takipçilerimiz ile paylaşıyoruz.

118 MEMUR ALIMI BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN: 6 NİSAN

Serhat Kalkınma Ajansı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere memur alımı yapıyor. İlanların detaylarına gitmek için TIKLAYIN

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EN AZ İLKOKUL MEZUNU UZMAN ERBAŞ ALIMI

KKK en az ilkokul mezunu adaylar arasında uzman onbaşı ve en az lise mezunu adaylar arasından uzman çavuş alımı yapıyor. İlanlara başvurular yıl sonuna kadar alınacak. Başvuru detayları için TIKLAYIN

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EN AZ İLKOKUL MEZUNU SÖZLEŞMELİ ER ALIMI

KKK en az ilkokul mezunları arasından sözleşmeli er alımı yapıyor. Askerliğini yapan adaylar arasından yapılan sözleşmeli er alımında başvurular yıl sonuna kadar devam edecek. Başvuru detayları için TIKLAYIN

TMSF MEMUR ALIMI

asarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere 20 kişi alınacağı bunların 5'inin Fon Denetçi Yardımcısı, 10'unun Fon Uzman Yardımcısı, 5'inin Fon Avukatı kadrosu için gerçekleşeceğini duyurdu. İlanın detayları için TIKLAYIN

EGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda 2018-1. dönem kapsamında sözleşmeli Meteoroloji Mühendisi alımı yapılacağı bildirildi. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde yapılan personel alımının detayları için TIKLAYIN

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MEMUR ALIMI

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimini bünyesinde istihdam etmek üzere kadrolu memur alımı yapacağını duyurdu. 8 uzman kadrosuna yapılan personel alımının detayları için TIKLAYIN

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SUBAY ALIMI

Jandarma tarafından yayımlanan ilanda KPSS 60 puan şartı ile subay alımı yapılacağı bildirildi. 430‟u sözleşmeli ve 70‟i muvazzaf 60'ı pilot, 10'u tabip olarak alınacak subaylar için ALES şartı da aranmaktadır. Başvuru detayları için TIKLAYIN

JANDARMA 3400 ASTSUBAY ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı 3400 Astsubay alımı yapacağını geçtiğimiz gün duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda alınacak astsubayların sözleşmeli olarak istihdam edileceğine yer verildi. Detaylar için TIKLAYIN

SAHİL GÜVENLİK 72 SUBAY ALIMI YAPIYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda KPSS'li ve KPSS'siz subay alımı yapılacağı bildirildi. Güverte, Makine, Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İkmal ve Pilot sınıflarına yapılan subay alımının detayları için TIKLAYIN

SAHİL GÜVENLİK 170 ASTSUBAY ALIYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 160 astsubay alımı yapacağını geçtiğimiz gün duyurdu. Geçtiğimiz gün yayımlanan ve başvuruları internet üzerinden alınan başvurular için TIKLAYIN

SAHİL GÜVENLİK 240 PERSONEL ALIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. En az lise mezunu memur alımında istenen KPSS şartı ise 60. İlanın detayları için TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMLARI

İçişleri Bakanlığı yüksek maaşla personel alımı detayları için TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı yüksek maaşla personel alımı detayları için TIKLAYIN

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 52 PERSONEL ALIMI

Bülent Ecevit Üniversitesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı olacak. Üniversite Rektörlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamadam ülakatsız KPSS puanı ile 52 personel alımı yapılacağı bildirildi. Detaylar için TIKLAYIN

SAYIŞTAY KPSS'SİZ MEMUR ALIYOR

30 Mart tarihli Devlet Personel Başkanlığı duyurusunda Sayıştay Başkanlığı, kurum bünyesinde boşta bulunan 45 Denetçi Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapacağını duyurdu. Detaylar için TIKLAYIN

TÜBİTAK KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI

TÜBİTAK tarafından yayımlanan ilanda KPSS şartı olmadan 60 adet kadrolu personel alımı yapılacağı bildirildi. TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ilan detayları için TIKLAYIN

TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda KPSS 60 şartı ile kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak personeller için istenen şartlar ve başvuru detayları için TIKLAYIN

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜLAKATSIZ PERSONEL ALIMI

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanda Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde istihdam etmek üzere 236 personel alımı yapılacağı bildirildi. Detaylar için TIKLAYIN

GÖÇ İDARESİ 335 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında bir ilan yayımlandı ve 335 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İlan detayları için TIKLAYIN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 301 PERSONEL ALIMI

4 Nisan tarihli kamu personeli alım ilanında İstanbul Üniversitesi, kendi bünyesinde hemşire ve diğer sağlık personeli kadrolarında istihdam etmek üzere toplamda 301 personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS 55 puan şartı ile yapılan alımın detayları için TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI 9 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda merkezi yerleştirme ile 9 bin kamu personeli ataması yapılacağı bildirildi. Detaylar için TIKLAYIN

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