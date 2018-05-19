Mülakatsız En Az Lise Mezunu 255 Kamu Personel Alımı Başvuru Son Günü: 21 Mayıs 2018

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 255 kamu personeli alımı başvurusu için son günlere girildi.

Geçtiğimiz 6 Mayıs günü yayımlanan ilanda Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından 255 personel alımı yapacak. Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilana başvurular 21 Mayıs Pazartesi gününe kadar alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması ve müracaatlarını şahsen yapmış olması gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki tabloda verilen özel şartların yanı sıra aşağıdaki genel şartları da taşıyor olması gerekmektedir.

T.C. vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamış olmak.

Erkek adaylar için askerlik Durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak. askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 21 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimine kadar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

Başvuru Formu

1 Fotoğraf

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Sağlık Beyanı

Adli Sicil kaydı

Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi

KPSS sınav sonuç belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Çalışma Belgesi ve SGK Prim Dökümü

İlanda belirtilen sertifikalar

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