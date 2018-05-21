Mülakatsız 162 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Saatler (En Az Lise)

Çukurova üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından 162 adet kamu personeli alımı başvurusu için son saatlere girildi.

Mayıs ayı başında Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Çukurova Üniversitesi, en az lise mezunu 162 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi.

Yayımlanan ilanda personel alımı yapılacak kadrolar ve istenen mezuniyet ile diğer özel şartlar şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibariyle Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Kursu Belgesi

Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

Neonatal Resusitasyon Programı Sertifikası

-Sağlık Bakanlığınca verilen, hastayı, hastalıklara göre kodlanması için Teşhis ile İlişkili Gruplar (TİG) eğitimini başarıyla tamamlamış ve sertifika sahibi olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular şahsen yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların 21 Mayıs mesai bitimine kadar başvurusunu aşağıdaki evraklarla birlikte yapması gerekmektedir.

Başvuru formu

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi

1 Adet Resim

Taahhütname

KPSS sınav sonuç belgesi

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