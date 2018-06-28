Mülakat ve Yaş Şartı Yok: DSİ Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KPSS 2018/1'de 14 memur alımı yapacağını açıkladı.
Salı günü yayımlanna KPSS 2018/1 merkezi yerleştirme tercih kılavuzunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine memur alımı yapılacağına yer verildi. Toplamda 944 kadro ayrılması, DSİ'ye az kadronun düşmesine neden oldu. Tercih kılavuzuna detaylı şekilde bakıldığında DSİ, memur , tekniker ve avukat kadrolarında istihdam etmek üzere 14 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.
Ankara, Artvin ve Konya İllerinde istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımında detaylar şu şekilde;
|KOD
|ALIM YAPILAN KADRO
|ALIM YAPILAN İL
|KONTENJAN
|290680825
|Memur
|Ankara
|1
|290680833
|Tekniker
|Ankara
|1
|290680841
|Tekniker
|Ankara
|1
|290680849
|Tekniker
|Ankara
|1
|390684529
|Avukat
|Ankara
|6
|390684553
|Memur
|Ankara
|2
|390684537
|Avukat
|Artvin
|1
|390684545
|Avukat
|Konya
|1
BAŞVURU ŞARTLARI
2016 KPSS'den geçerli bir paun alan adaylar KPSS merkezi yerleştirmesinde tercih verebiliyor. Yaş ve KPSS puan sınırı olmadan yapılacak tercihlerde sıralama yapılacak ve KPSS'si en yüksek olan adaylar yerleştirilecek.
ÖZEL ŞARTLAR
DSİ tarafından merkezi atama ile yapılan memur alımında istenen mezuniyet ile özel şartlar şu şekilde;
290680825 kodlu memur kadrosu için;
|3003
|Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
|1102 - Adalet
|6352 - Adalet Meslek Yüksekokulu
|7225
|Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
|7257
|Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.
290680833 kodlu tekniker kadrosu için;
|3293
|Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
|1153 - Elektrik-Elektronik
|1154 - Elektronik
|1159 - Endüstriyel Elektronik
|8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
|9068 - Elektronik Teknolojisi
|7225
|Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
|7257
|Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.
290680841 kodlu tekniker kadrosu için;
|3366
|Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
|1204 - İş Makineleri
|1232 - Makine
|1233 - Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi
|5312 - Bilgisayar Destekli Makine
|8570 - Termik Santral Makineleri
|7225
|Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
|7257
|Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.
290680849 kodlu tekniker kadrosu için;
|3238
|Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
|1237 - Matbaacılık
|1299 - Serigrafi
|5314 - Bilgisayar Destekli Yayıncılık
|5348 - Masaüstü Yayıncılık
|5349 - Matbaacılık ve Baskı Teknikleri
|8605 - Internet Gazeteciliği ve Yayıncılığı
|8639 - Tasarım ve Basım-Yayımcılık
|9010 - Basım ve Yayın Teknolojileri
|7225
|Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
|7247
|Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak
Avukat kadroları için;
|4419
|Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
|3209 - Hukuk
|7205
|Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
|7225
|Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
|7257
|Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.
|7361
|
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).
390684545 kodlu memur kadrosu için;
|4421
|Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
|3159 - Ekonomi
|3213 - İktisat
|8208 - İş İdaresi ve İktisat
|4429
|Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
|3141 - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|8312 - Çalışma Ekonomisi
|4431
|Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
|3226 - İşletme / İşletmecilik
|3381 - Muhasebe ve Finansman
|5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi
|8207 - İş İdaresi
|8208 - İş İdaresi ve İktisat
|8296 - Yönetim ve Organizasyon
|8334 - Pazarlama
|4503
|Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
|3237 - Kamu Yönetimi
|3313 - Siyaset Bilimi
|3314 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|7225
|Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
|7257
|Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.
BAŞVURU
DSİ memur alımında yukarıda yazan kadrolara başvuru yapacak adayların, ÖSYM aday İşlemleri Sistemine Giriş Yapması Gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra başvuru sürecindekilere girip yukarıdaki kadro kodlarını girin. İnternet üzerinden başvurunun tamamlanmasının ardından tercih ücretinin bankaya yatırılması gerekmektedir.
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Dsi 990 memur alacaktı noldu?
Nufus müdürlükleri 1200 memur alacaktı noldu?
Bunların hepsini not ediyorum daha sayımmı? Aylar oldu ses yok
Biz daha cok bekleriz
Bütün sözler havada kaldı. Biz sürünmeye devam edelim
Kardeş bunu o partiyi iktidara getirmeden önce dusunecektiniz şimdi sürünün