Mülakat ve Yaş Şartı Yok: DSİ Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KPSS 2018/1'de 14 memur alımı yapacağını açıkladı.

Salı günü yayımlanna KPSS 2018/1 merkezi yerleştirme tercih kılavuzunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine memur alımı yapılacağına yer verildi. Toplamda 944 kadro ayrılması, DSİ'ye az kadronun düşmesine neden oldu. Tercih kılavuzuna detaylı şekilde bakıldığında DSİ, memur , tekniker ve avukat kadrolarında istihdam etmek üzere 14 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Ankara, Artvin ve Konya İllerinde istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımında detaylar şu şekilde;

KOD ALIM YAPILAN KADRO ALIM YAPILAN İL KONTENJAN 290680825 Memur Ankara 1 290680833 Tekniker Ankara 1 290680841 Tekniker Ankara 1 290680849 Tekniker Ankara 1 390684529 Avukat Ankara 6 390684553 Memur Ankara 2 390684537 Avukat Artvin 1 390684545 Avukat Konya 1

BAŞVURU ŞARTLARI

2016 KPSS'den geçerli bir paun alan adaylar KPSS merkezi yerleştirmesinde tercih verebiliyor. Yaş ve KPSS puan sınırı olmadan yapılacak tercihlerde sıralama yapılacak ve KPSS'si en yüksek olan adaylar yerleştirilecek.

ÖZEL ŞARTLAR

DSİ tarafından merkezi atama ile yapılan memur alımında istenen mezuniyet ile özel şartlar şu şekilde;

290680825 kodlu memur kadrosu için;

3003 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 1102 - Adalet 6352 - Adalet Meslek Yüksekokulu 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması. 7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.

290680833 kodlu tekniker kadrosu için;

3293 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 1153 - Elektrik-Elektronik 1154 - Elektronik 1159 - Endüstriyel Elektronik 8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği 9068 - Elektronik Teknolojisi 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması. 7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.

290680841 kodlu tekniker kadrosu için;

3366 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 1204 - İş Makineleri 1232 - Makine 1233 - Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi 5312 - Bilgisayar Destekli Makine 8570 - Termik Santral Makineleri 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması. 7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.

290680849 kodlu tekniker kadrosu için;

3238 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak. 1237 - Matbaacılık 1299 - Serigrafi 5314 - Bilgisayar Destekli Yayıncılık 5348 - Masaüstü Yayıncılık 5349 - Matbaacılık ve Baskı Teknikleri 8605 - Internet Gazeteciliği ve Yayıncılığı 8639 - Tasarım ve Basım-Yayımcılık 9010 - Basım ve Yayın Teknolojileri 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması. 7247 Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak

Avukat kadroları için;

4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3209 - Hukuk 7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak. 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması. 7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak. 7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

390684545 kodlu memur kadrosu için;

4421 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3159 - Ekonomi 3213 - İktisat 8208 - İş İdaresi ve İktisat 4429 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3141 - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 8312 - Çalışma Ekonomisi 4431 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3226 - İşletme / İşletmecilik 3381 - Muhasebe ve Finansman 5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi 8207 - İş İdaresi 8208 - İş İdaresi ve İktisat 8296 - Yönetim ve Organizasyon 8334 - Pazarlama 4503 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak. 3237 - Kamu Yönetimi 3313 - Siyaset Bilimi 3314 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması. 7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.

BAŞVURU

DSİ memur alımında yukarıda yazan kadrolara başvuru yapacak adayların, ÖSYM aday İşlemleri Sistemine Giriş Yapması Gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra başvuru sürecindekilere girip yukarıdaki kadro kodlarını girin. İnternet üzerinden başvurunun tamamlanmasının ardından tercih ücretinin bankaya yatırılması gerekmektedir.

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