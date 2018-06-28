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Mülakat ve Yaş Şartı Yok: DSİ Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapıyor. Merkezi yerleştirme ile yapılan memur alımı için kadrolar, başvuru özel şartları ve diğer detaylar haberimizde.

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Mülakat ve Yaş Şartı Yok: DSİ Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapıyor. Merkezi yerleştirme ile yapılan memur alımı için kadrolar, başvuru özel şartları ve diğer detaylar haberimizde.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:02
Mülakat ve Yaş Şartı Yok: DSİ Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KPSS 2018/1'de 14 memur alımı yapacağını açıkladı.

Salı günü yayımlanna KPSS 2018/1 merkezi yerleştirme tercih kılavuzunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine memur alımı yapılacağına yer verildi. Toplamda 944 kadro ayrılması, DSİ'ye az kadronun düşmesine neden oldu. Tercih kılavuzuna detaylı şekilde bakıldığında DSİ, memur , tekniker ve avukat kadrolarında istihdam etmek üzere 14 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Ankara, Artvin ve Konya İllerinde istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımında detaylar şu şekilde;

KOD ALIM YAPILAN KADRO ALIM YAPILAN İL KONTENJAN
290680825  Memur Ankara 1
290680833  Tekniker Ankara 1
290680841  Tekniker Ankara 1
290680849  Tekniker Ankara 1
390684529  Avukat Ankara 6
390684553  Memur Ankara 2
390684537  Avukat Artvin 1
390684545  Avukat Konya 1

BAŞVURU ŞARTLARI

2016 KPSS'den geçerli bir paun alan adaylar KPSS merkezi yerleştirmesinde tercih verebiliyor. Yaş ve KPSS puan sınırı olmadan yapılacak tercihlerde sıralama yapılacak ve KPSS'si en yüksek olan adaylar yerleştirilecek.

ÖZEL ŞARTLAR

DSİ tarafından merkezi atama ile yapılan memur alımında istenen mezuniyet ile özel şartlar şu şekilde;

290680825 kodlu memur kadrosu için;

3003 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1102 - Adalet
6352 - Adalet Meslek Yüksekokulu
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.

290680833 kodlu tekniker kadrosu için;

3293 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1153 - Elektrik-Elektronik
1154 - Elektronik
1159 - Endüstriyel Elektronik
8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
9068 - Elektronik Teknolojisi
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.

290680841 kodlu tekniker kadrosu için;

3366 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1204 - İş Makineleri
1232 - Makine
1233 - Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi
5312 - Bilgisayar Destekli Makine
8570 - Termik Santral Makineleri
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.

290680849 kodlu tekniker kadrosu için;

3238 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1237 - Matbaacılık
1299 - Serigrafi
5314 - Bilgisayar Destekli Yayıncılık
5348 - Masaüstü Yayıncılık
5349 - Matbaacılık ve Baskı Teknikleri
8605 - Internet Gazeteciliği ve Yayıncılığı
8639 - Tasarım ve Basım-Yayımcılık
9010 - Basım ve Yayın Teknolojileri
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
7247 Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak

Avukat kadroları için;

4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.
7361

(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

390684545 kodlu memur kadrosu için;

4421 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3159 - Ekonomi
3213 - İktisat
8208 - İş İdaresi ve İktisat
4429 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3141 - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
8312 - Çalışma Ekonomisi
4431 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3226 - İşletme / İşletmecilik
3381 - Muhasebe ve Finansman
5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi
8207 - İş İdaresi
8208 - İş İdaresi ve İktisat
8296 - Yönetim ve Organizasyon
8334 - Pazarlama
4503 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3237 - Kamu Yönetimi
3313 - Siyaset Bilimi
3314 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.

BAŞVURU

DSİ memur alımında yukarıda yazan kadrolara başvuru yapacak adayların, ÖSYM aday İşlemleri Sistemine Giriş Yapması Gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra başvuru sürecindekilere girip yukarıdaki kadro kodlarını girin. İnternet üzerinden başvurunun tamamlanmasının ardından tercih ücretinin bankaya yatırılması gerekmektedir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Aday 2 saat önce

Dsi 990 memur alacaktı noldu?
Nufus müdürlükleri 1200 memur alacaktı noldu?
Bunların hepsini not ediyorum daha sayımmı? Aylar oldu ses yok

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2 saat önce

Biz daha cok bekleriz

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İşsiz 50 dakika önce

Bütün sözler havada kaldı. Biz sürünmeye devam edelim

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Ama 36 dakika önce

Kardeş bunu o partiyi iktidara getirmeden önce dusunecektiniz şimdi sürünün

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