Mülakat Şartı Yok: 236 Kamu Personel Alımı Başvuruları 10 Nisan 2018'de Bitiyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı başvuruları için son saatler !

Üniversite Rektörlüğü tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 236 personel alımı yapılacağı bildirildi. Hemşire ve Eczacı kadrosuna yapılan alımlarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası dikkate alınacak. Alım yapılan pozisyonlar için istenen mezuniyet şartı ve kadro dağılımı ise şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların T.C. Vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olması, erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmaması, atanacağı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması, sınav tarihi itibariyle en az 18 yaşını tamamlamış olması, 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olması, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması ve güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması olumlu olması şartları aranmaktadır.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 10 Nisan mesai bitimine kadar Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru formu

KPSS sonuç belgesi

Mezuniyet belgesi

2 fotoğraf

Tecrübe belgesi.

Sonuçlar üniversite resmi internet sayfasından yayımlanacak.

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