MSB KPSS'siz Personel Alımında Başvurular Sonlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüsünde işçi alımı için başvuru süreci İŞKUR üzerinden sürüyor.

MSB Personel alımı başvuruları 20 Nisan 2018 tarihinde sona erecek. Milli Savunma Bakanlığı'nca İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan ilanda, "1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne (ESKİŞEHİR) aşağıda belirtilen mesleklerde hizalarında belirtilen miktar kadar Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüsünde noter kurası ile işçi alımı yapılacaktır..

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayınlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumu İl Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11/3 maddesi gereğince “… talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asil ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenir” hükmü uygulanacaktır.

04 Mayıs 2018 tarihinde saat 14:30’da 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde (ESKİŞEHİR) noter kurası yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir." denilmişti.

Bulaşıkçı , Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü meslekleri için gerçekleşecek alımlara başvuruda bulunacak kişilerin en fazla lise mezunu olması gerekiyor.