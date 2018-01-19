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MSB En Az Lise Mezunu Memur Alımı Başvuru Özel Şartları (KPSS ile 496 Memur Alınıyor)

Milli savunma bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapacağını duyurmuştu. Peki MSB memur alımı başvuruları nasıl yapılacak? Hangi kadrolara memur alımı yapılıyor?

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MSB En Az Lise Mezunu Memur Alımı Başvuru Özel Şartları (KPSS ile 496 Memur Alınıyor)

Milli savunma bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapacağını duyurmuştu. Peki MSB memur alımı başvuruları nasıl yapılacak? Hangi kadrolara memur alımı yapılıyor?

19 Ocak 2018 Cuma 19:52
MSB En Az Lise Mezunu Memur Alımı Başvuru Özel Şartları (KPSS ile 496 Memur Alınıyor)

Milli Savunma Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. İlanın yayımlanması ile on binlerce aday, başvurunun nasıl yapılacağını, başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zaman sona erecek? MSB en az lise mezunu memur alımına başvurular nasıl yapılacak? Başvuru tarihleri ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan ilanda en az lise mezunları arasından farklı pozisyonlara 496 memur alımı yapılacağı belirtildi. 

Başvuru Genel Şartları

# Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

# 18 yaşını tamamlamış olmak,

# Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

# Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

# Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

# Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

# Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

# Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Milli Savunma Bakanlığı en az lise mezunu memur alımı başvuruları Aralık ayı sonunda başladı ve 12 Şubat tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların www.msb.gov.tr genel ağ üzerinden başvuru formunu doldurarak yapması gerekmektedir. 

Alım Yapılacak Kadrolar ve Başvuru Özel Şartları

MSB Sivil memur alımı kadro dağılımı ve başvuru özel şartlarına gitmek için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.01.2018 20:25
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