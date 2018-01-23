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MSB Açıktan Kadrolu 94 Lise Mezunu Memur Alıyor-İşte Alım Yapılan Kadrolar

Milli Savunma Bakanlığı açıktan kadrolu memur alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlarda lise mezunları arasından farklı pozisyonlara 94 memur alımı yapılacağı açıklandı. Biz de lise mezunlarının başvuru yapabileceği kadroları derledik.

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MSB Açıktan Kadrolu 94 Lise Mezunu Memur Alıyor-İşte Alım Yapılan Kadrolar

Milli Savunma Bakanlığı açıktan kadrolu memur alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlarda lise mezunları arasından farklı pozisyonlara 94 memur alımı yapılacağı açıklandı. Biz de lise mezunlarının başvuru yapabileceği kadroları derledik.

23 Ocak 2018 Salı 18:29
MSB Açıktan Kadrolu 94 Lise Mezunu Memur Alıyor-İşte Alım Yapılan Kadrolar

Milli Savunma Bakanlığı tarafından DPB'de yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından 496 memur alımı yapacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda, dış kaynaktan kadrolu memur alımı olacağı belirtilirken lise mezunu on binlerce aday kendilerinin başvuru yapabileceği kadroları araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak lise mezunu adayların başvuru yapabileceği kadroları haberimizde paylaşıyoruz. Peki lise mezunları arasından hangi kadrolara alım yapılacak? Bu kadrolara başvuru yapmak için şartlar nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

Alım Yapılacak Kadrolar ve Başvuru Özel Şartları

Tüm kadrolar için KPSS P94'ten geçerli bir puan almış olma şartı vardır.

# Adisyon Görevlisi: Lise mezunu olmak,

# Bahçıvan: Lise, mesleki veya teknik eğitim veren liselerden tercihen bahçecilik, bahçe bitkileri, tarım teknolojileri veya dengi mezunu olmak ve Lise mezunu olanlardan Branşında mesleki yeterlilik sertifikası bulunmak.

# Kaloriferci: Mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

# Marangoz: Lise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen ahşap teknolojileri, mobilyacılık veya dengi dalı mezunu olmak ve Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

# Memur: Lise mezunu olmak,

# Resepsiyon Görevlisi: Lise mezunu olmak,

# Santral Operatör: Meslek liselerinin telekomünikasyon bölümü mezunu olmak.

# Asansör Teknisyeni: Lise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen makine veya dengi dalı mezunu olmak. Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak

# Elektrik Teknisyeni: Lise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen elektrik, elektronik teknolojileri, elektrik tesisatları ve pano monitörlüğü dalı mezunu olmak, Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

# Elektronik teknisyeni: Meslek Lisesinin elektronik bölümünden mezun olmak.

# İklimlendirme Teknisyeni: Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

# Oto Teknisyeni: Lise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen otomotiv, motor veya dengi dalı mezunu olmak. Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

# İnşaat Teknisyeni: Lise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen inşaat veya dengi dalı mezunu olmak. Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak

# Sıhhi Tesisat Teknisyeni: Lise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen sıhhi tesisat veya dengi dalı mezunu olmak. Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

# Brülör Tamircisi: Mesleki ve teknik eğitim veren lise veya dengi okul mezunu olmak. Mesleği ile ilgili tecrübeli olmak. Mesleki lise mezunu olmayanlar için mesleki yeterlilik belgesi ile Milli Eğitim Bakanlığından alınan ustalık belgesine sahip olmak

# Fayansçı-Karocu: Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Yapı Bölümü mezunu olmak veya lise ve dengi okul mezunu olmak. Mesleki lise mezunu olmayanlar için mesleki yeterlilik belgesi ile Milli Eğitim Bakanlığından alınan ustalık belgesine sahip olmak.

# Terzi/Ütücü: Branşında Mesleki Yeterlilik sertifikası bulunmak.

# Hademe: Lise mezunu olmak

# Mal Sorumlusu: Lise mezunu olmak

# Elektrik teknisyeni: Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarının veya Elektrik, Bobinajcılık, ElektrikElektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Ototmasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekominikasyon, ElektrikElektronik Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı) bölümlerinden birinden mezun Yüksek Gerilim Kursu/Eğitimi almış olmak ve bu kurs/eğitime ait sertifikası bulunmak

# Şoför: B Sınıfı ehliyeti bulunmak.

# Berber: Halk Eğt.Md.lükleri veya diğer resmi kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak

# Çamaşırcı: Lise mezunu olmak

# Hizmetli: Lise mezunu olmak

# Kaloriferci: Halk Eğt.Md.lükleri veya diğer resmi kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak.

# Demir kaynak İşleri Teknisyeni: Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi ve dallarından mezun olmak

# Matbaa Teknisyeni: Meslek Liseleri veya Teknik liselerin matbaacılık bölümü mezunu olmak.

# Terzi: Branşında Mesleki Yeterlilik sertifikası bulunmak

# Ütücü/Kolacı: Halk Eğt.Md.lükleri veya diğer resmi kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak.

Başvuru

MSB sivil memur alımına başvurular 12 Şubat tarihine kadar www.msb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Memur ve personel alım ilanlarından haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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