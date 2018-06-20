MSB 60 KPSS ile 1515 Kamu Personel Alımı Kadro Dağılımı ve Başvuru Özel Şartları

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Milli savunma Bakanlığı, 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ve Tershaneler bünyesinde farklı kadrolarda istihdam etmek 1515 personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve diğer detayları araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak MSB personel alımı başvuru detaylarına haberimizde yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve lise mezunları için P94 puan türü, önlisans mezunları için P93 türü itibariyle en az 60 puan almış olmak.

KADRO DAĞILIMI VE ÖZEL ŞARTLAR

Milli Savunma Bakanlığı 1515 kamu personeli alımı başvuru özel şartları, mezuniyet düzeyi ve kadro dağılımı için TIKLAYIN

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular 29 Haziran tarihine kadar yapılacak. Başvuru yapabilmek için en yakın İŞKUR Bölge Müdürlüğüne şahsen başvuru yapın.

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