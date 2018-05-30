Meral Akşener: Kamuya Girişte Torpil Olmayacak, Mülakatları Kaldıracağız

Meral Akşener: Kamu görevlilerine giriş, atama ve terfilerde torpil kalkacak, liyakatı hakim kılacağız. Liyakatı gözetmeyen amirlere yaptırımlar getireceğiz. Diğer tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi KPSS'nin de güvenliğini sağlayacak, terör örgütlerine soru servis edenlerin kökünü kurutacağız. Aynı şekilde mülakatla işe alım uygulamasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız 657 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlıyoruz, devlet çalışanları arasında ayrım yapmaz. Tüm statüleri yeniden düzenleyeceğiz, maaş farklılıklarını gidereceğiz. Gece gündüz demeden görev başında olan, polislerimizin özlük haklarını iyileştirecek, ek göstergelerini 3600 'e çıkaracağız. Uzman Er ve Erbaşlara görev süreleri sonunda kadroya geçme fırsatı sunacağız, öğretmenlerin ek ders ücretlerini arttıracak, 3600 ek göstergenin yolunu açacağız. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz, onlara güveniyoruz, performans sistemi gibi ucube bir duruma son vereceğiz. Sağlık Personelimizin ne zor işler yaptığının farkındayız, yüzlerini güldürecek çalışmalar yapacağız.