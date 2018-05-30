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Meral Akşener: Kamuya Girişte Torpil Olmayacak, Mülakatları Kaldıracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisinin Seçim Beyannamesini açıklıyor. KPSS, Uzman Er ve Erbaşlara Kadro, Polislere EK Gösterge , Sağlık Çalışanlarına yönelik düzenlemeler, kamudaki tüm statülerin kaldırılması ve herkesin 657'ye tabi olması İYİ Partinin seçim vaadleri arasında yer alıyor.

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Meral Akşener: Kamuya Girişte Torpil Olmayacak, Mülakatları Kaldıracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisinin Seçim Beyannamesini açıklıyor. KPSS, Uzman Er ve Erbaşlara Kadro, Polislere EK Gösterge , Sağlık Çalışanlarına yönelik düzenlemeler, kamudaki tüm statülerin kaldırılması ve herkesin 657'ye tabi olması İYİ Partinin seçim vaadleri arasında yer alıyor.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:05
Meral Akşener: Kamuya Girişte Torpil Olmayacak, Mülakatları Kaldıracağız

Meral Akşener: Kamu görevlilerine giriş, atama ve terfilerde torpil kalkacak, liyakatı hakim kılacağız. Liyakatı gözetmeyen amirlere yaptırımlar getireceğiz. Diğer tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi KPSS'nin de güvenliğini sağlayacak, terör örgütlerine soru servis edenlerin kökünü kurutacağız. Aynı şekilde mülakatla işe alım uygulamasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız 657 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesini sağlıyoruz, devlet çalışanları arasında ayrım yapmaz. Tüm statüleri yeniden düzenleyeceğiz, maaş farklılıklarını gidereceğiz. Gece gündüz demeden görev başında olan, polislerimizin özlük haklarını iyileştirecek, ek göstergelerini 3600 'e çıkaracağız. Uzman Er ve Erbaşlara görev süreleri sonunda kadroya geçme fırsatı sunacağız, öğretmenlerin ek ders ücretlerini arttıracak, 3600 ek göstergenin yolunu açacağız. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz, onlara güveniyoruz, performans sistemi gibi ucube bir duruma son vereceğiz.  Sağlık Personelimizin ne zor işler yaptığının farkındayız, yüzlerini güldürecek çalışmalar yapacağız.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.05.2018 12:10
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Meral AkşenerMeral Akşener Son Dakika
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Geçin bu işleri 4 saat önce

Kim gelirse gelsin kendini yandaşo koruyacak bu sefer senin peşinfen koşan adam isyan eder o yüzden boş laf bu

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Metin Aktay 4 saat önce

Gerçekten iyi atmış

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Gülhan 2 saat önce

Torpilsiz bi Turkiye saka gibi

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