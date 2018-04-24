Memur, Mühendis ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacak (KPSS Sınırı Yok)

Çayıralan Belediyesi tarafından DPB'de az önce bir ilan yayımlandı.

İlk defa atanmak üzere yapılacak memur alımında Çayıralan Belediye Başkanlığı, memur, mühendis ve zabıta kadrolarında istihdam etmek üzere memur alımı yapacağını duyurdu.

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında adayların aşağıdaki yazan bölümlerden mezun olması gerektiğine yer verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 21 Mayıs tarihine kadar Yozgat ili Çayıralan Belediyesi adresindeki Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Başvuru formu

Kimlik fotokopisi

Diploma onaylı örneği

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesi

Sonuç Belgesi Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 Fotoğraf.

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