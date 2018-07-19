Maliye Bakanlığı 500 Memur Alımı Başvurusu 20 Temmuz'da Bitiyor

Maliye Bakanlığı 500 kamu personeli alımı başvurusu sona eriyor.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Maliye Bakanlığı 500 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana başvurular için 20 Temmuz son gün olarak açıklandı. Yazılı ve sözlü sınav ile yapılacak alım için detaylar şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

azılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak.

Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

BAŞVURU

2 Temmuz Pazartesi günü başlayan başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresinden müracaatını yapması gerekmektedir. Başvurular 20 Temmuz saat 17.30'da sona erecek.

Sınava başvurmak için tıklayın

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