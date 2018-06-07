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Maliye Bakanlığı 500 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı

Maliye Bakanlığı tarafından DPB'de a önce bir ilan daha yayımlandı. Yayımlanan ilanda 500 adet vergi müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi.

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Maliye Bakanlığı 500 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı

Maliye Bakanlığı tarafından DPB'de a önce bir ilan daha yayımlandı. Yayımlanan ilanda 500 adet vergi müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:51
Maliye Bakanlığı 500 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı

Son dakika açıklaması Maliye bakanlığından geldi.

Maliye tarafından DPB'de yayımlanan ilanda 500 adet müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi.  Yayımlanan ilanda alınacak personellerin Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

BAŞVURU

- Başvurular 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesindeki Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

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