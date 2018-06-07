Maliye Bakanlığı 3 Kadroya 935 Memur Alımı Yapacak

Maliye Bakanlığı bugün 3 ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Maliye Bakanlığı, 3 kadroda istihdam etmek üzere 935 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda Maliye Bakanlığı 500 Vergi Müfettiş Yardımcısı, Gelir İdaresi başkanlığı ise 400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 35 adet Avukat alımı yapacağını duyurdu.

DGUY ALIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere aşağıdaki bölümlerden mezun olan adaylar arasından 400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Atanacak Yer Kontenjan Sayısı 1. Grup KPSSP48 Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri. ANKARA 300 2. Grup KPSSP3 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği. ANKARA 50 3. Grup KPSSP12 İstatistik ANKARA 50

GİB 400 DGUY alımı başvuru şartları ve diğer detaylar için TIKLAYIN

500 VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI

Maliye Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olan adaylar arasından KPSS puanına göre 500 adet vergi müfettiş yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi.

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AVUKAT ALIMI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bugün yayımlanan ilanda aşağıdaki illerde istihdam etmek üzere giriş sınavı ile 35 adet avukat alımı yapılacağına yer verildi.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KONTENJAN TOPLAM ANKARA 7 35 ANTALYA 1 BÜYÜK MÜKELLEFLER (İSTANBUL) 1 HATAY 1 İSTANBUL 22 KOCAELİ 1 MERSİN 1 ŞANLIURFA 1

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