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Maliye Bakanlığı 3 Kadroya 935 Memur Alımı Yapacak

Maliye Bakanlığı 3 farklı kadroda istihdam etmek üzere KPSS puanı ile 935 adet memur alımı yapacağını duyurdu. Bugün yayımlanan 3 ilanın detayları ve başvuru şartları haberimizde.

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Maliye Bakanlığı 3 Kadroya 935 Memur Alımı Yapacak

Maliye Bakanlığı 3 farklı kadroda istihdam etmek üzere KPSS puanı ile 935 adet memur alımı yapacağını duyurdu. Bugün yayımlanan 3 ilanın detayları ve başvuru şartları haberimizde.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:44
Maliye Bakanlığı 3 Kadroya 935 Memur Alımı Yapacak

Maliye Bakanlığı bugün 3 ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Maliye Bakanlığı, 3 kadroda istihdam etmek üzere 935 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda Maliye Bakanlığı 500 Vergi Müfettiş Yardımcısı, Gelir İdaresi başkanlığı ise 400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 35 adet Avukat alımı yapacağını duyurdu.

DGUY ALIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere aşağıdaki bölümlerden mezun olan adaylar arasından 400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Grup

Puan Türü

Fakülte/Bölüm

Atanacak

Yer

Kontenjan

Sayısı

1. Grup

KPSSP48

Hukuk,

Siyasal Bilgiler,

İktisat,

İşletme,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri.

ANKARA

300

2. Grup

KPSSP3

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği.

ANKARA

50

3. Grup

KPSSP12

İstatistik

ANKARA

50

GİB 400 DGUY alımı başvuru şartları ve diğer detaylar için TIKLAYIN

500 VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI

Maliye Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olan adaylar arasından KPSS puanına göre 500 adet vergi müfettiş yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi. 

İlanın detaylarına gitmek için TIKLAYIN

AVUKAT ALIMI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bugün yayımlanan ilanda aşağıdaki illerde istihdam etmek üzere giriş sınavı ile 35 adet avukat alımı yapılacağına yer verildi.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KONTENJAN

TOPLAM

ANKARA

7

35

ANTALYA

1

BÜYÜK MÜKELLEFLER (İSTANBUL)

1

HATAY

1

İSTANBUL

22

KOCAELİ

1

MERSİN

1

ŞANLIURFA

1

İlan detaylarına gitmek için TIKLAYIN

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