Lise ve Önlisans Mezunu 240 Sözleşmeli Memur Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Nisan ayı başında bir ilan yayımlandı.
Yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere lise ve önlisans mezunu adaylar arasından 240 adet sözleşmeli personel alımı yapıyor. İnternet üzerinden başvuruları yapılan personel alımında başvuru son tarihi 30 Nisan olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını internet üzerinden bu tarihe kadar yapmsı gerekmektedir.
ALIM YAPILAN KADROLAR-ÖZEL ŞARTLAR-KPSS VE MEZUNİYET ŞARTI İLE ALIM YAPILAN İLLER
|
POZİSYON UNVANI
|
ALIM
YAPILACAK
KONTENJAN
|
CİNSİYETİ
|
BAŞVURAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
|
ALINACAK İL
(ALIM
MİKTARI)
|
MERKEZİ
SINAV
NOTU
|
Büro
Personeli (Dava Takip)
|
3
|
E/K
|
Meslek Yüksekokullarının Adalet programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.
|
Ankara
|
2016 YILI
KPSSP93
ASGARİ
60
|
Büro
Personeli (Giriş Kontrol)
|
8
|
K
|
Meslek Yüksekokullarının Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Güvenlik Bilimleri, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik bölümlerinin birinden mezun olmak.
|
Ankara (1)
İzmir (1) Antalya (4) İstanbul (1) Samsun (1)
|
2016 YILI KPSSP93 ASGARİ 60
|
Büro
Personeli
(Fotoğraf)
|
1
|
E/K
|
Meslek Yüksekokullarının Fotoğraf,
Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık, Fotoğrafçılık ve Grafik bölümlerinin birinden mezun olmak.
|
Ankara
|
2016 YILI
KPSSP93
ASGARİ
60
|
Büro
Personeli (Mali İşler)
|
14
|
E/K
|
Meslek Yüksekokullarının Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerinin birinden mezunu olmak.
|
Ankara (1)
Samsun (3) İstanbul (2) İzmir (3) Mersin (2) Antalya (3)
|
2016 YILI KPSSP93 ASGARİ 60
|
Tekniker
(Elektrik
Teknikeri)
|
3
|
E
|
Meslek Yüksekokulların Elektrik, Elektrik
Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektrikli Makineler Bakım ve Onarımı bölümlerinin birinden mezun olmak.
|
İzmir (2) İstanbul (1)
|
2016 YILI KPSSP93 ASGARİ 60
|
Tekniker
(Elektronik
Teknikeri)
|
8
|
E
|
Meslek Yüksekokullarının Elektronik, Elektrik/Elektronik, Elektronik Haberleşme (Teknolojisi) bölümlerinin birinden mezun olmak.
|
Ankara (1) İstanbul (4) İzmir (3)
|
2016 YILI
KPSSP93
ASGARİ
60
|
Tekniker
(Bilgisayar
Teknikeri)
|
16
|
E/K
|
Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Teknolojisi veya Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunu olmak.
|
İstanbul (6) Ankara (5) İzmir (5)
|
2016 YILI
KPSSP93
ASGARİ
60
|
Tekniker
(Harita
Kadastro)
|
5
|
E
|
Meslek Yüksekokulların Harita, Harita Kadastro veya Harita Teknikerliği bölümlerinin birinden mezun olmak.
|
Trabzon (1)
Amasra (1)
İstanbul (1) Çanakkale (1) İskenderun (1)
|
2016 YILI KPSSP93 ASGARİ 60
|
Tekniker
(İnşaat)
|
3
|
E/K
|
Meslek Yüksekokullarının İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi
bölümlerinin birinden mezun olmak.
|
İstanbul (1) İzmir (1) Mersin (1)
|
2016 YILI
KPSSP93
ASGARİ
60
|
Tekniker (Sıhhi Tesisat)
|
1
|
E
|
Meslek Yüksekokulların Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak.
|
İstanbul
|
2016 YILI
KPSSP93
ASGARİ
60
|
Tekniker
(Tapu
Kadastro)
|
1
|
E/K
|
Meslek Yüksekokulların Tapu Kadastro bölümü mezunu olmak.
|
Ankara
|
2016 YILI
KPSSP93
ASGARİ
60
|
Tekniker
(Video
Montaj)
|
1
|
E/K
|
Meslek Yüksekokullarının Basım ve Yayın Teknolojileri veya Basın ve Yayıncılık bölümü mezun olmak.
|
Ankara
|
2016 YILI
KPSSP93
ASGARİ
60
|
Büro
Personeli
(Ambar)
|
3
|
E
|
Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.
|
Samsun (1) Antalya (1) İstanbul (1)
|
2016 YILI
KPSSP94
ASGARİ
60
|
Büro
Personeli
(Mal
Sorumlusu)
|
12
|
E
|
Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.
|
Trabzon (1)
İstanbul (6) Mudanya (1) İzmir (1)
Antalya (3)
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Büro
Personeli
(Hesap
Sorumlusu)
|
6
|
E/K
|
Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.
|
Çanakkale (1)
İzmir (2) Marmaris (1) Mersin (1) İstanbul (1)
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Büro
Personeli
(Kasiyer)
|
2
|
E/K
|
Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.
|
Antalya
|
2016 YILI
KPSSP94
ASGARİ
60
|
Büro
Personeli
|
41
|
E/K
|
Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak MEB'den onaylı en az 120 saatlik bilgisayar sertifikası sahibi olmak.
|
Ankara (15)
Antalya (3)
Amasra (3) İstanbul (12) İzmir (1)
Mersin (3) İskenderun (2) Çanakkale (1) Samsun (1)
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Büro
Personeli
(Resepsiyon)
|
2
|
E/K
|
Meslek Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı veya Resepsiyon bölümü mezunu olmak.
|
Antalya
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Teknisyen
(Bilgisayar/
Veri Bankası)
|
9
|
E/K
|
Meslek Liselerinin Bilgisayar, Bilgisayar (Donanım/Yazılım), Bilişim Teknolojileri bölümlerinin birinden mezunu olmak.
|
Ankara (3)
Trabzon (1) Çanakkale (1) Mersin (1)
İskenderun (1) Antalya (2)
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Teknisyen
(Bakım
Onarım)
|
2
|
E
|
Meslek Liselerinin Bilgisayar, Bilgisayar (Donanım/Yazılım), Bilişim Teknolojileri bölümlerinin birinden mezunu olmak.
|
İstanbul
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Teknisyen (Basın Yayın)
|
2
|
E/K
|
Meslek Liselerinin Radyo Televizyon,
Kameramanlık, Radyo-Televizyon Programcılığı, Bilişim, Grafik, Gazetecilik, Teknik Yapım-Yayın bölümlerinin birinden mezunu olmak.
|
Ankara
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Teknisyen
(Elektrik)
|
4
|
E
|
Meslek Liselerinin; Elektrik, Bobinajcılık,
Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Otomatik Kumanda,
Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı,
Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Elektronik bölümlerinin birinden mezunu olmak.
|
Çarşamba (1) İzmir (1) Antalya (1) İstanbul (1)
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Teknisyen
(Motor)
|
2
|
E
|
Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi,
Makine Teknolojisi, Endüstriyel Kalıp, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojisi(Mekanik/Makine),
Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, İş Makineleri Bakım ve Onarımı, Makine, Makine Bakım Onarımcılığı, Motor, Motor(Benzinli), Motor(Dizel), Mekanikçi veya Tarım Makineleri Bakım ve Onarımcılığı, Otomotiv Elektromekanik, İş Makinesi Operatörlüğü, Mekatronik bölümlerinin birinden mezunu olmak.
|
İzmir
Mersin
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Teknisyen
(Santral)
|
3
|
E
|
Meslek Liselerinin Telekomünikasyon veya Haberleşme Sistemleri bölümü mezunu olmak.
|
Mersin (1) Antalya (1) İstanbul (1)
|
2016 YILI
KPSSP94
ASGARİ
60
|
Teknisyen
(Elektronik)
|
3
|
E
|
Meslek Liselerinin Elektronik, Elektrik-
Elektronik, Endüstriyel Elektronik,
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak.
|
İzmir (1) Mersin (1) Antalya (1)
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Teknisyen (Gemi İnşa)
|
1
|
E/K
|
Meslek Liselerinin Gemi Yapımı/İnşaatı bölümü mezunu olmak.
|
Mersin
|
2016 YILI
KPSSP94
ASGARİ
60
|
Teknisyen
(Klima
İklimlendirme)
|
1
|
E
|
Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme, İklimlendirme Sistemleri, Soğutma Sistemleri, Yapı Tesisat Sistemleri ve Soğutma bölümünden mezun olmak.
|
Antalya
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Teknisyen
(Sıhhi
Tesisat)
|
3
|
E
|
Meslek Liselerinin Sıhhi tesisat, Sıhhi
tesisat, kalorifercilik, ısıtma, Tesisat teknolojisi, Tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz), Tesisat teknolojisi (ısıtma- doğalgaz iç tesisatçılığı), Tesisat teknolojisi (ısıtma-doğalgaz şebeke tesisatçılığı) bölümlerinin birinden mezunu olmak.
|
Ankara (1) Antalya (2)
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Destek
Personeli
(Bahçıvan)
|
3
|
E
|
Meslek Liselerinin; bahçecilik dallarının
birinden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında Bahçecilik/Çiçek Düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
|
Antalya
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Destek
Personeli
(Berber)
|
6
|
E
|
Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak erkek berberliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
|
Ankara (1)
İzmir (1) Mersin (1) Antalya (3)
|
2016 YILI
KPSSP94
ASGARİ
60
|
Destek
Personeli
(Boyacı/
Badanacı)
|
4
|
E
|
Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak boyacılık/badanacılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
|
Ankara (1) Antalya (3)
|
2016 YILI
KPSSP94
ASGARİ
60
|
Destek
Personeli
(Hizmetli)
|
59
|
E/K
|
Lise mezunu olmak.
|
Çanakkale (4) İzmir (12) Marmaris (3) Mersin (1) İstanbul (7) Ankara (6) Trabzon (2) İskenderun (1) Çarşamba (3) Antalya (9) Samsun (7) Amasra (2) Mudanya (1) Çevlik (1)
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Destek
Personeli
(Garson)
|
6
|
E/K
|
Meslek Liselerinin; Yiyecek İçecek
Hizmetleri Alanının Servis/Garson bölümünden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında servis/garson dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
|
Antalya (5) İstanbul (1)
|
2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
|
Destek
Personeli
(Terzi)
|
2
|
E/K
|
Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak erkek terziliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
|
Antalya
|
2016 YILI
KPSSP94
ASGARİ
60
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
- 2016 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü kullanılacaktır.
- d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (30 Nisan 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
BAŞVURU
İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için TIKLAYIN
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