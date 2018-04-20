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Lise ve Önlisans Mezunu 240 Sözleşmeli Memur Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığına lise ve önlisans mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanda kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği ilanda KPSS şartının da 60 olduğu açıklandı.

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Lise ve Önlisans Mezunu 240 Sözleşmeli Memur Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığına lise ve önlisans mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanda kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği ilanda KPSS şartının da 60 olduğu açıklandı.

20 Nisan 2018 Cuma 13:23
Lise ve Önlisans Mezunu 240 Sözleşmeli Memur Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Nisan ayı başında bir ilan yayımlandı.

Yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere lise ve önlisans mezunu adaylar arasından 240 adet sözleşmeli personel alımı yapıyor. İnternet üzerinden başvuruları yapılan personel alımında başvuru son tarihi 30 Nisan olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını internet üzerinden bu tarihe kadar yapmsı gerekmektedir.

ALIM YAPILAN KADROLAR-ÖZEL ŞARTLAR-KPSS VE MEZUNİYET ŞARTI İLE ALIM YAPILAN İLLER

POZİSYON UNVANI

ALIM

YAPILACAK

KONTENJAN

CİNSİYETİ

BAŞVURAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

ALINACAK İL

(ALIM

MİKTARI)

MERKEZİ

SINAV

NOTU

Büro

Personeli (Dava Takip)

3

E/K

Meslek Yüksekokullarının Adalet programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.

Ankara

2016 YILI

KPSSP93

ASGARİ

60

Büro

Personeli (Giriş Kontrol)

8

K

Meslek Yüksekokullarının Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Güvenlik Bilimleri, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik bölümlerinin birinden mezun olmak.

Ankara (1)

İzmir (1) Antalya (4) İstanbul (1) Samsun (1)

2016 YILI KPSSP93 ASGARİ 60

Büro

Personeli

(Fotoğraf)

1

E/K

Meslek Yüksekokullarının Fotoğraf,

Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve

Kameramanlık, Fotoğrafçılık ve Grafik bölümlerinin birinden mezun olmak.

Ankara

2016 YILI

KPSSP93

ASGARİ

60

Büro

Personeli (Mali İşler)

14

E/K

Meslek Yüksekokullarının Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Ankara (1)

Samsun (3) İstanbul (2) İzmir (3) Mersin (2) Antalya (3)

2016 YILI KPSSP93 ASGARİ 60

Tekniker

(Elektrik

Teknikeri)

3

E

Meslek Yüksekokulların Elektrik, Elektrik

Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektrikli Makineler Bakım ve Onarımı bölümlerinin birinden mezun olmak.

İzmir (2) İstanbul (1)

2016 YILI KPSSP93 ASGARİ 60

Tekniker

(Elektronik

Teknikeri)

8

E

Meslek Yüksekokullarının Elektronik, Elektrik/Elektronik, Elektronik Haberleşme (Teknolojisi) bölümlerinin birinden mezun olmak.

Ankara (1) İstanbul (4) İzmir (3)

2016 YILI

KPSSP93

ASGARİ

60

Tekniker

(Bilgisayar

Teknikeri)

16

E/K

Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Teknolojisi veya Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunu olmak.

İstanbul (6) Ankara (5) İzmir (5)

2016 YILI

KPSSP93

ASGARİ

60

Tekniker

(Harita

Kadastro)

5

E

Meslek Yüksekokulların Harita, Harita Kadastro veya Harita Teknikerliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

Trabzon (1)

Amasra (1)

İstanbul (1) Çanakkale (1) İskenderun (1)

2016 YILI KPSSP93 ASGARİ 60

Tekniker

(İnşaat)

3

E/K

Meslek Yüksekokullarının İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi

bölümlerinin birinden mezun olmak.

İstanbul (1) İzmir (1) Mersin (1)

2016 YILI

KPSSP93

ASGARİ

60

Tekniker (Sıhhi Tesisat)

1

E

Meslek Yüksekokulların Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak.

İstanbul

2016 YILI

KPSSP93

ASGARİ

60

Tekniker

(Tapu

Kadastro)

1

E/K

Meslek Yüksekokulların Tapu Kadastro bölümü mezunu olmak.

Ankara

2016 YILI

KPSSP93

ASGARİ

60

Tekniker

(Video

Montaj)

1

E/K

Meslek Yüksekokullarının Basım ve Yayın Teknolojileri veya Basın ve Yayıncılık bölümü mezun olmak.

Ankara

2016 YILI

KPSSP93

ASGARİ

60

Büro

Personeli

(Ambar)

3

E

Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Samsun (1) Antalya (1) İstanbul (1)

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Büro

Personeli

(Mal

Sorumlusu)

12

E

Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Trabzon (1)

İstanbul (6) Mudanya (1) İzmir (1)

Antalya (3)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Büro

Personeli

(Hesap

Sorumlusu)

6

E/K

Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Çanakkale (1)

İzmir (2) Marmaris (1) Mersin (1) İstanbul (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Büro

Personeli

(Kasiyer)

2

E/K

Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Antalya

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Büro

Personeli

41

E/K

Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak MEB'den onaylı en az 120 saatlik bilgisayar sertifikası sahibi olmak.

Ankara (15)

Antalya (3)

Amasra (3) İstanbul (12) İzmir (1)

Mersin (3) İskenderun (2) Çanakkale (1) Samsun (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Büro

Personeli

(Resepsiyon)

2

E/K

Meslek Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı veya Resepsiyon bölümü mezunu olmak.

Antalya

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Bilgisayar/

Veri Bankası)

9

E/K

Meslek Liselerinin Bilgisayar, Bilgisayar (Donanım/Yazılım), Bilişim Teknolojileri bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Ankara (3)

Trabzon (1) Çanakkale (1) Mersin (1)

İskenderun (1) Antalya (2)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Bakım

Onarım)

2

E

Meslek Liselerinin Bilgisayar, Bilgisayar (Donanım/Yazılım), Bilişim Teknolojileri bölümlerinin birinden mezunu olmak.

İstanbul

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen (Basın Yayın)

2

E/K

Meslek Liselerinin Radyo Televizyon,

Kameramanlık, Radyo-Televizyon Programcılığı, Bilişim, Grafik, Gazetecilik, Teknik Yapım-Yayın bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Ankara

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Elektrik)

4

E

Meslek Liselerinin; Elektrik, Bobinajcılık,

Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Otomatik Kumanda,

Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı,

Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Elektronik bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Çarşamba (1) İzmir (1) Antalya (1) İstanbul (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Motor)

2

E

Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi,

Makine Teknolojisi, Endüstriyel Kalıp, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel

Otomasyon Teknolojisi(Mekanik/Makine),

Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, İş Makineleri Bakım ve Onarımı, Makine, Makine Bakım Onarımcılığı, Motor, Motor(Benzinli), Motor(Dizel), Mekanikçi veya Tarım Makineleri Bakım ve Onarımcılığı, Otomotiv Elektromekanik, İş Makinesi Operatörlüğü, Mekatronik bölümlerinin birinden mezunu olmak.

İzmir

Mersin

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Santral)

3

E

Meslek Liselerinin Telekomünikasyon veya Haberleşme Sistemleri bölümü mezunu olmak.

Mersin (1) Antalya (1) İstanbul (1)

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Teknisyen

(Elektronik)

3

E

Meslek Liselerinin Elektronik, Elektrik-

Elektronik, Endüstriyel Elektronik,

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak.

İzmir (1) Mersin (1) Antalya (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen (Gemi İnşa)

1

E/K

Meslek Liselerinin Gemi Yapımı/İnşaatı bölümü mezunu olmak.

Mersin

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Teknisyen

(Klima

İklimlendirme)

1

E

Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve

İklimlendirme, İklimlendirme Sistemleri, Soğutma Sistemleri, Yapı Tesisat Sistemleri ve Soğutma bölümünden mezun olmak.

Antalya

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Sıhhi

Tesisat)

3

E

Meslek Liselerinin Sıhhi tesisat, Sıhhi

tesisat, kalorifercilik, ısıtma, Tesisat teknolojisi, Tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz), Tesisat teknolojisi (ısıtma- doğalgaz iç tesisatçılığı), Tesisat teknolojisi (ısıtma-doğalgaz şebeke tesisatçılığı) bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Ankara (1) Antalya (2)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Destek

Personeli

(Bahçıvan)

3

E

Meslek Liselerinin; bahçecilik dallarının

birinden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında Bahçecilik/Çiçek Düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Antalya

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Destek

Personeli

(Berber)

6

E

Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak erkek berberliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Ankara (1)

İzmir (1) Mersin (1) Antalya (3)

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Destek

Personeli

(Boyacı/

Badanacı)

4

E

Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak boyacılık/badanacılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Ankara (1) Antalya (3)

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Destek

Personeli

(Hizmetli)

59

E/K

Lise mezunu olmak.

Çanakkale (4) İzmir (12) Marmaris (3) Mersin (1) İstanbul (7) Ankara (6) Trabzon (2) İskenderun (1) Çarşamba (3) Antalya (9) Samsun (7) Amasra (2) Mudanya (1) Çevlik (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Destek

Personeli

(Garson)

6

E/K

Meslek Liselerinin; Yiyecek İçecek

Hizmetleri Alanının Servis/Garson bölümünden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında servis/garson dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Antalya (5) İstanbul (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Destek

Personeli

(Terzi)

2

E/K

Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak erkek terziliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Antalya

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
  • 2016 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü kullanılacaktır.
  • d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (30 Nisan 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
  • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için TIKLAYIN

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI KPSSCAFE'DE:

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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