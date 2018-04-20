Lise ve Önlisans Mezunu 240 Sözleşmeli Memur Alımı

tesisat, kalorifercilik, ısıtma, Tesisat teknolojisi, Tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz), Tesisat teknolojisi (ısıtma- doğalgaz iç tesisatçılığı), Tesisat teknolojisi (ısıtma-doğalgaz şebeke tesisatçılığı) bölümlerinin birinden mezunu olmak.

birinden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında Bahçecilik/Çiçek Düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak erkek berberliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak boyacılık/badanacılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Hizmetleri Alanının Servis/Garson bölümünden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında servis/garson dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Destek Personeli (Terzi)

2

E/K

Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak erkek terziliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Antalya