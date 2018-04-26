Lise, Önlisans , Lisans Mezunu 210 Kamu Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 27 Nisan 2018

Necmettin Erbakan Üniversitesi en az lise mezunu 210 personel alımı başvurusu için son saatlere girildi.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda Necmettin Erbakan Üniversitesi, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli kadrosunda istihdam etmek üzere en lise mezunu adaylar arasından KPSS puan sınırı olmadan personel alımı yapıyor.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE İSTENEN MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.

Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı başvuruları şahsen yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 27 Nisan mesai bitimine kadar Üniversite personel daire başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Kimlik aslı

Diploma fotokopisi

KPSS sonuç belgesi

Adli sicil kaydı belgesi

1 fotoğraf

Başvuru formu.

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