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Lise Mezunu 179 Kamu Personeli Alımı (KPSS 60 ile)

Sahil güvenlik Komutanlığı, lise mezunu adaylar arasından KPSS 60 puan şartı ile 179 kamu personeli alımı yapıyor. Sadece lise mezunu adayların başvuru yapabileceği kadrolara internet üzerinden müracaatlar alınıyor.

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Lise Mezunu 179 Kamu Personeli Alımı (KPSS 60 ile)

Sahil güvenlik Komutanlığı, lise mezunu adaylar arasından KPSS 60 puan şartı ile 179 kamu personeli alımı yapıyor. Sadece lise mezunu adayların başvuru yapabileceği kadrolara internet üzerinden müracaatlar alınıyor.

15 Nisan 2018 Pazar 12:20
Lise Mezunu 179 Kamu Personeli Alımı (KPSS 60 ile)

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından geçtiğimiz hafta bir ilan yayımlandı.

Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 240 personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda sadece lise mezunu adayların başvuru yapabileceği 179 kadro var. Farklı kadrolarda istihdam edilecek personeller başvurularını 30 Nisan tarihine kadar yapacak.

ALIM YAPILAN KADROLAR, KPSS ŞARTI, MEZUNİYET ŞARTI VE KADIN ERKEK DAĞILIMI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olması, başvuru bitiş tarihi itibarıyla 30 Nisan 2000 ile 01 Ocak 1983 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilir..

BAŞVURU ŞEKLİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli kamu personeli alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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