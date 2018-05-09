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KYK Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı 2018 (KPSS 70 ve KPSS Puan Sınırı Olmadan)

KYK 1220 kamu personeli alımı başvuru ekranı açıldı. Yapılan son dakika açıklamasında KPSS puan sınırı olmadan ve KPSS 70 puan şartı ile alınacak başvurular için son günün 18 Mayıs olduğu belirtildi.

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KYK Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı 2018 (KPSS 70 ve KPSS Puan Sınırı Olmadan)

KYK 1220 kamu personeli alımı başvuru ekranı açıldı. Yapılan son dakika açıklamasında KPSS puan sınırı olmadan ve KPSS 70 puan şartı ile alınacak başvurular için son günün 18 Mayıs olduğu belirtildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:54
KYK Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı 2018 (KPSS 70 ve KPSS Puan Sınırı Olmadan)

KYK 'dan son dakika açıklaması geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 1220 kamu personeli alımı başvuruları bugün başladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bugün itibariyle başlayan başvuruların 18 Mayıs 2018 gününe kadar devam edeceğine yer verildi.

YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI

KYK tarafından yayımlanan ilk ilanda Türkiye genelinde bulunan kurumun birimlerindeki boş kadrolara 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacağı bildirildi. ,

Yurt Yönetim Personeli kadrosuna yapılacak alıma başvuru yapmak için adayların aşağıdaki şartları taşıyor olmaları istendi:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Sicil kaydı olmaması
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Arşiv Araştırması yapılmış olmak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
  • Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
  • 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ALIM YAPAN İLLER

İL

KADIN

ERKEK

TOPLAM

İL

KADIN

ERKEK

TOPLAM

ADIYAMAN

2

1

3

KAHRAMANMARAŞ

1

1

AFYON

15

10

25

KARABÜK

3

2

5

AMASYA

4

2

6

KARAMAN

3

2

5

ANKARA

9

4

13

KARS

4

2

6

ANTALYA

10

7

17

KASTAMONU

5

7

12

ARDAHAN

1

1

KAYSERİ

3

1

4

ARTVİN

10

6

16

KIRIKKALE

1

1

AYDIN

8

5

13

KIRKLARELİ

6

4

10

BALIKESİR

4

2

6

KIRŞEHİR

5

3

8

BARTIN

13

9

22

KOCAELİ

8

6

14

BAYBURT

3

2

5

KONYA

11

8

19

BOLU

7

5

12

KÜTAHYA

20

13

33

BURDUR

4

2

6

MALATYA

8

5

13

BURSA

12

8

20

MANİSA

8

5

13

ÇANAKKALE

4

3

7

MUŞ

9

4

13

ÇANKIRI

4

2

6

NEVŞEHİR

6

6

ÇORUM

2

1

3

NİĞDE

4

2

6

DÜZCE

3

2

5

OSMANİYE

4

2

6

EDİRNE

11

8

19

RİZE

4

2

6

ELAZIĞ

2

1

3

SAKARYA

7

4

11

ERZİNCAN

7

4

11

SAMSUN

1

2

3

ERZURUM

11

8

19

SİİRT

1

1

2

ESKİŞEHİR

8

5

13

SİNOP

8

6

14

GAZİANTEP

10

6

16

SİVAS

30

20

50

GİRESUN

1

1

TEKİRDAĞ

8

6

14

GÜMÜŞHANE

12

8

20

TOKAT

10

6

16

HAKKARİ

1

1

TRABZON

5

4

9

HATAY

2

1

3

UŞAK

10

6

16

IĞDIR

1

1

VAN

5

4

9

ISPARTA

30

20

50

YALOVA

3

1

4

İSTANBUL

23

15

38

YOZGAT

11

5

16

İZMİR

17

12

29

ZONGULDAK

1

1

TOPLAM

463

293

756

İKİNCİ İLAN

KYK tarafından yayımlanan ikinci ilanda ise en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere,  10 adet Diyetisyen ve 5  adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15 adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 adet Diyetisyen, 44 ) adet Psikolog, 162  adet Büro Personeli, 81  adet Destek Personeli  olmak üzere toplam 449 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

İlan için istenen başvuru genel şartları şu şekilde;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Sicil kaydı olmaması,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.)
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Arşiv Araştırması yapılmış olmak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)


BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

DİYETİSYEN 

  • Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programından veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
  • 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır. 


PSİKOLOG

  • Psikoloji Lisans programından veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
  • 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır. 


BÜRO PERSONELİ

  • Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
  • 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan  türü esas alınacaktır.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

  • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
  • 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS94 puan türü esas alınacaktır. 
  • D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da tercihte bulunabileceklerdir.) 


BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular az önce başladı ve 18 Mayıs gününe kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve başvurularını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru yapmak için TIKLAYIN

Açılan sayfada e Devlet şifrenizi ve TC kimlik numaranıız girin ve başvurunuzu yapın.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.05.2018 10:40
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Yasemin 3 saat önce

Büro memuru alımlarında sürekli 4 yıllık kadrolar niyee açılıyor
Yokk yanii alinmicak 2 yıllık lar niyee önlisans üniversite yapıyorsunuz.

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yasin 2 saat önce

inşaAllah mülakat yoktur yoksa ilan süper hele seçim öncesi olması ultrasüper

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yasin 2 saat önce

kurumun kendisinin başvuruları alması ösymye bi de tercih ücretinin olmaması alımı ultraultrasüper yapmış keşke tüm alım ilanları böyle olsa

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Emin emin 27 dakika önce

Soförlük ilanını önlisans mezunu girebiliyormu

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veliii 14 dakika önce

Alimlarda onlisansada yer verilmeli. Ucte bir oranındada olsa

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yağmur 12 dakika önce

lisans mezunları iki alım ilanına da başvurabilir mi acaba

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