KYK Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı 2018 (KPSS 70 ve KPSS Puan Sınırı Olmadan)

KYK 'dan son dakika açıklaması geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 1220 kamu personeli alımı başvuruları bugün başladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bugün itibariyle başlayan başvuruların 18 Mayıs 2018 gününe kadar devam edeceğine yer verildi.
YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI
KYK tarafından yayımlanan ilk ilanda Türkiye genelinde bulunan kurumun birimlerindeki boş kadrolara 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacağı bildirildi. ,
Yurt Yönetim Personeli kadrosuna yapılacak alıma başvuru yapmak için adayların aşağıdaki şartları taşıyor olmaları istendi:
- Türk vatandaşı olmak,
- Sicil kaydı olmaması
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Arşiv Araştırması yapılmış olmak,
- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
- 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
ALIM YAPAN İLLER
|
İL
|
KADIN
|
ERKEK
|
TOPLAM
|
İL
|
KADIN
|
ERKEK
|
TOPLAM
|
ADIYAMAN
|
2
|
1
|
3
|
KAHRAMANMARAŞ
|
1
|
1
|
AFYON
|
15
|
10
|
25
|
KARABÜK
|
3
|
2
|
5
|
AMASYA
|
4
|
2
|
6
|
KARAMAN
|
3
|
2
|
5
|
ANKARA
|
9
|
4
|
13
|
KARS
|
4
|
2
|
6
|
ANTALYA
|
10
|
7
|
17
|
KASTAMONU
|
5
|
7
|
12
|
ARDAHAN
|
1
|
1
|
KAYSERİ
|
3
|
1
|
4
|
ARTVİN
|
10
|
6
|
16
|
KIRIKKALE
|
1
|
1
|
AYDIN
|
8
|
5
|
13
|
KIRKLARELİ
|
6
|
4
|
10
|
BALIKESİR
|
4
|
2
|
6
|
KIRŞEHİR
|
5
|
3
|
8
|
BARTIN
|
13
|
9
|
22
|
KOCAELİ
|
8
|
6
|
14
|
BAYBURT
|
3
|
2
|
5
|
KONYA
|
11
|
8
|
19
|
BOLU
|
7
|
5
|
12
|
KÜTAHYA
|
20
|
13
|
33
|
BURDUR
|
4
|
2
|
6
|
MALATYA
|
8
|
5
|
13
|
BURSA
|
12
|
8
|
20
|
MANİSA
|
8
|
5
|
13
|
ÇANAKKALE
|
4
|
3
|
7
|
MUŞ
|
9
|
4
|
13
|
ÇANKIRI
|
4
|
2
|
6
|
NEVŞEHİR
|
6
|
6
|
ÇORUM
|
2
|
1
|
3
|
NİĞDE
|
4
|
2
|
6
|
DÜZCE
|
3
|
2
|
5
|
OSMANİYE
|
4
|
2
|
6
|
EDİRNE
|
11
|
8
|
19
|
RİZE
|
4
|
2
|
6
|
ELAZIĞ
|
2
|
1
|
3
|
SAKARYA
|
7
|
4
|
11
|
ERZİNCAN
|
7
|
4
|
11
|
SAMSUN
|
1
|
2
|
3
|
ERZURUM
|
11
|
8
|
19
|
SİİRT
|
1
|
1
|
2
|
ESKİŞEHİR
|
8
|
5
|
13
|
SİNOP
|
8
|
6
|
14
|
GAZİANTEP
|
10
|
6
|
16
|
SİVAS
|
30
|
20
|
50
|
GİRESUN
|
1
|
1
|
TEKİRDAĞ
|
8
|
6
|
14
|
GÜMÜŞHANE
|
12
|
8
|
20
|
TOKAT
|
10
|
6
|
16
|
HAKKARİ
|
1
|
1
|
TRABZON
|
5
|
4
|
9
|
HATAY
|
2
|
1
|
3
|
UŞAK
|
10
|
6
|
16
|
IĞDIR
|
1
|
1
|
VAN
|
5
|
4
|
9
|
ISPARTA
|
30
|
20
|
50
|
YALOVA
|
3
|
1
|
4
|
İSTANBUL
|
23
|
15
|
38
|
YOZGAT
|
11
|
5
|
16
|
İZMİR
|
17
|
12
|
29
|
ZONGULDAK
|
1
|
1
|
TOPLAM
|
463
|
293
|
756
İKİNCİ İLAN
KYK tarafından yayımlanan ikinci ilanda ise en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 10 adet Diyetisyen ve 5 adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15 adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 adet Diyetisyen, 44 ) adet Psikolog, 162 adet Büro Personeli, 81 adet Destek Personeli olmak üzere toplam 449 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.
İlan için istenen başvuru genel şartları şu şekilde;
- Türk vatandaşı olmak,
- Sicil kaydı olmaması,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.)
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Arşiv Araştırması yapılmış olmak,
- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
DİYETİSYEN
- Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programından veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
- 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.
PSİKOLOG
- Psikoloji Lisans programından veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
- 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.
BÜRO PERSONELİ
- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
- 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
- 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS94 puan türü esas alınacaktır.
- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da tercihte bulunabileceklerdir.)
BAŞVURU EKRANI
İlana başvurular az önce başladı ve 18 Mayıs gününe kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve başvurularını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.
Başvuru yapmak için TIKLAYIN
Açılan sayfada e Devlet şifrenizi ve TC kimlik numaranıız girin ve başvurunuzu yapın.
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Büro memuru alımlarında sürekli 4 yıllık kadrolar niyee açılıyor
Yokk yanii alinmicak 2 yıllık lar niyee önlisans üniversite yapıyorsunuz.
inşaAllah mülakat yoktur yoksa ilan süper hele seçim öncesi olması ultrasüper
kurumun kendisinin başvuruları alması ösymye bi de tercih ücretinin olmaması alımı ultraultrasüper yapmış keşke tüm alım ilanları böyle olsa
Soförlük ilanını önlisans mezunu girebiliyormu
Alimlarda onlisansada yer verilmeli. Ucte bir oranındada olsa
lisans mezunları iki alım ilanına da başvurabilir mi acaba