KYK Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı 2018 (KPSS 70 ve KPSS Puan Sınırı Olmadan)

KYK 'dan son dakika açıklaması geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 1220 kamu personeli alımı başvuruları bugün başladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bugün itibariyle başlayan başvuruların 18 Mayıs 2018 gününe kadar devam edeceğine yer verildi.

YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI

KYK tarafından yayımlanan ilk ilanda Türkiye genelinde bulunan kurumun birimlerindeki boş kadrolara 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacağı bildirildi. ,

Yurt Yönetim Personeli kadrosuna yapılacak alıma başvuru yapmak için adayların aşağıdaki şartları taşıyor olmaları istendi:

Türk vatandaşı olmak,

Sicil kaydı olmaması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Arşiv Araştırması yapılmış olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ALIM YAPAN İLLER

İL KADIN ERKEK TOPLAM İL KADIN ERKEK TOPLAM ADIYAMAN 2 1 3 KAHRAMANMARAŞ 1 1 AFYON 15 10 25 KARABÜK 3 2 5 AMASYA 4 2 6 KARAMAN 3 2 5 ANKARA 9 4 13 KARS 4 2 6 ANTALYA 10 7 17 KASTAMONU 5 7 12 ARDAHAN 1 1 KAYSERİ 3 1 4 ARTVİN 10 6 16 KIRIKKALE 1 1 AYDIN 8 5 13 KIRKLARELİ 6 4 10 BALIKESİR 4 2 6 KIRŞEHİR 5 3 8 BARTIN 13 9 22 KOCAELİ 8 6 14 BAYBURT 3 2 5 KONYA 11 8 19 BOLU 7 5 12 KÜTAHYA 20 13 33 BURDUR 4 2 6 MALATYA 8 5 13 BURSA 12 8 20 MANİSA 8 5 13 ÇANAKKALE 4 3 7 MUŞ 9 4 13 ÇANKIRI 4 2 6 NEVŞEHİR 6 6 ÇORUM 2 1 3 NİĞDE 4 2 6 DÜZCE 3 2 5 OSMANİYE 4 2 6 EDİRNE 11 8 19 RİZE 4 2 6 ELAZIĞ 2 1 3 SAKARYA 7 4 11 ERZİNCAN 7 4 11 SAMSUN 1 2 3 ERZURUM 11 8 19 SİİRT 1 1 2 ESKİŞEHİR 8 5 13 SİNOP 8 6 14 GAZİANTEP 10 6 16 SİVAS 30 20 50 GİRESUN 1 1 TEKİRDAĞ 8 6 14 GÜMÜŞHANE 12 8 20 TOKAT 10 6 16 HAKKARİ 1 1 TRABZON 5 4 9 HATAY 2 1 3 UŞAK 10 6 16 IĞDIR 1 1 VAN 5 4 9 ISPARTA 30 20 50 YALOVA 3 1 4 İSTANBUL 23 15 38 YOZGAT 11 5 16 İZMİR 17 12 29 ZONGULDAK 1 1 TOPLAM 463 293 756

İKİNCİ İLAN

KYK tarafından yayımlanan ikinci ilanda ise en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 10 adet Diyetisyen ve 5 adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15 adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 adet Diyetisyen, 44 ) adet Psikolog, 162 adet Büro Personeli, 81 adet Destek Personeli olmak üzere toplam 449 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

İlan için istenen başvuru genel şartları şu şekilde;

Türk vatandaşı olmak,

Sicil kaydı olmaması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Arşiv Araştırması yapılmış olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)



BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI



DİYETİSYEN

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programından veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.



PSİKOLOG

Psikoloji Lisans programından veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.



BÜRO PERSONELİ

Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

Lise ve dengi okul mezunu olmak,

20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS94 puan türü esas alınacaktır.

D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da tercihte bulunabileceklerdir.)



BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular az önce başladı ve 18 Mayıs gününe kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve başvurularını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru yapmak için TIKLAYIN

Açılan sayfada e Devlet şifrenizi ve TC kimlik numaranıız girin ve başvurunuzu yapın.

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