KYK 2. Memur Alım İlanı: 463 Kadın 293 Erkek Kamu Personeli Alımı

KYK Devlet Personel Başkanlığı üzerinden ikinci ilanını yayımladı.

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda KYK ilk ilanında en az lise mezunu 464 personel alımı yapacağını duyururken ikinci ilanında da 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere 756 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Arşiv Araştırması yapılmış olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

ALIM YAPILAN YERLER

BAŞVURU

KYK personel alımı başvuruları 9 Mayıs günü başlayacak ve 18 Mayıs'a kadar devam edecek. İlana başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru ekranı açıldığı anda KPSSCAFE'de olacak. Bildirim alarak haberdar olmak için;

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Sınav yerleri

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