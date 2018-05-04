KYK 1. İlan: En Az Lise Mezunu 464 Kamu Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kamu personeli alım ilanı yayımlandı.

KYK tarafından DPB'de yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından kamu personelialımı yapılacağı bildirildi. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ DİYETİSYEN, PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) ALIM DUYURUSU başlığı ile yayımlanan ilanda KYK, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu 464 personel alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Arşiv Araştırması yapılmış olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

ALIM YAPILAN KADROLAR VE YERLER

BAŞVURU

İlana başvurular 9 Mayıs günü başlayacak. Başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi üzerinden alınacak. Başvuru ekranı açıldığı anda KPSSCAFE'de olacak. Bildirim alarak haberdar olmak için;

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