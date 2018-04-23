KPSS'siz Kadrolu Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 24 Nisan 2018

Sayıştay Başkanlığı KPSS şartı olmadan memur alımı yapıyor. İlana başvuru için son saatlere girildi.

Geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda Sayıştay Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere denetçi yardımcısı kadrosuna kadrolu devlet memuru alımı yapıyor. Geçtiğimiz 18 Nisan günü memru alımına daire başvuru ekranı ÖSYM üzerinden açıldı ve sayıştay memur alımı için başvurular alınmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda başvuru için son tarihin 24 Nisan olduğu belirtildi.

MEZUNİYET ŞARTI

Yayımlanan ilanda başvuru yapacak adayların hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışında bulunan en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan mezun olması gerektiğine yer verildi.

KPSS ŞARTI YOK

Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı için KPSS şartı aranmıyor. ÖSYM aracılığıyla alınan başvurularda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak.

YAŞ ŞARTI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki yaş şartını taşıyor olması gerekmektedir:

Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1983 ve daha sonraki doğumlular).

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların ÖSYM resmi sitesine gitmesi ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir. Başvuru sayfası şu şekilde: https://ais.osym.gov.tr/

Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

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