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KPSS Tercihleri ile 884 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzları ile kamuya 884 kamu personeli alımı yapılıyor. Kamu personeli alımına dair detaylar haberimizde.

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KPSS Tercihleri ile 884 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzları ile kamuya 884 kamu personeli alımı yapılıyor. Kamu personeli alımına dair detaylar haberimizde.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:09
KPSS Tercihleri ile 884 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Merkezi yerleştirme ile kamu kurumlarına 884 adet mülakatsız kamu personeli alımı yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü 662 ve Cerrahpaşa Rektörlüğü ve İstanbul Üniversitesi  222 olmak üzere toplamda 994 kamu personelinin ataması  ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilanlara başvurular da başladı.

Buna göre yayımlanan KPSS tercih kılavuzlarındaki kadrolara tercih vermek isteyen adaylar, Aday İşlemleri sistemi üzerinden tercihlerini ÖSYM'ye bildirecek ve 15 TL olan başvuru ücretini anlaşmalı bankalara yatıracak.

KPSS 2018/6

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini KPSS-2018/6 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

Adayların tercih işlemleri için Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR-MEZUNİYET ŞARTI

Başvurular ÖSYM 'den yapılacak.

KPSS 2018/7

KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünün ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Sağlık Uygulama Araştırma Merkezlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini KPSS-2018/7 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat  16.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

Adayların tercih işlemleri için Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

2016 KPSS puanına göre yapılacak atamalarda alımlar hemşire kadrosuna olacak.

TERCİHLERİ

KPSS 2018/7 merkezi yerleştirme ile hemşire alımı için tercihler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacaktır. Tercihler için son gün 16 Temmuz.

KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İçin Tercih Kılavuzu İçin Tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Memur AlımıKamu Personeli AlımıKpss Tercih
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