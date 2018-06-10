KPSS Tercihleri 11 Haziran 2018'de Sona Eriyor: Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Alımı

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri sona eriyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda KPSS 2018/5 kapsamında en az lise mezunu adaylar arasından 18 bin sağlık personeli alımı yapılacağına yer verildi. ÖSYM tarafından yayımlanan ilanda tercihlerin 4 Haziran'da başlayacağına ve 11 Haziran'da sona ereceğine yer verildi.

ALIM YAPILAN KADROLAR MEZUNİYET ŞARTI VE KONTENJAN DAĞILIMI

BAŞVURU KILAVUZU

18 bin sağlık personeli alımı için tercih kılavuzu şu şekilde;

BAŞVURU

Yayımlanan ilana başvuru yapmak isteyen adayların tercihlerini ÖSYM üzerinden 11 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 23,59'a kadar iletmesi gerekmektedir. Tercilerin yapılmasının ardından 15 TL olan başvuru ücretinin aşağıdaki anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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