KPSS'siz ve 50 KPSS ile 63 Memur Personel Alımı Başvuru Son Günü: 6 Temmuz 2018

KPSS'siz, KPSS puan sınırı olmadan ve 50 KPSS ile kamu personeli alımı başvuruları sona eriyor.

Haziran ayında yayımlanan ilanlarda Bozok Üniversitesi ve Boğazlıyan Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS'siz ve KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapacaklarını duyurdu. Bozok Üniversitesi KPSS'siz ve KPSS puan sınırı olmadan sağlık personeli alımı yaparken bu sayı 53 olarak açıklandı. Boğazlıyan Belediye Başkanlığı ise 50 KPSS şartı ile memur alımı yapıyor.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ KAMU PERSONEL ALIMI

Bozok Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 53 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Sağlık personeli kadrosunda isithdam edilecek personellerin kadro dağılımı ve istenen mezuniyet şartı şu şekilde;

İlana başvuurlar KPSS puanına göre yapılırken Eczacı kadrosuna KPSS'siz personel alımı yapılmaktadır. Başvurular 6 Temmuz mesai bitimine kadar Başvuru formu, KPSS çıktısı, Mezuniyet belgesi, kimlik, fotoğraf ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen gitmesi gerekmektedir.

BOĞAZLIYAN BELEDİYESİ 10 MEMUR ALIMI

Boğazlıyan Belediyesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere aşağıdaki kadrolara, belirtilen mezuniyet şartına göre personel alımı yapıyor.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; herhangi bir suçtan mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 6 Temmuz mesai bitimine kadar Yozgat ili Boğazlıyan Belediyesi adresindeki Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacak. Zabıta kadrosu için şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Diğer kadrolar için de şahsen veya iade taahhütlü posta ile başvuru yapılır.

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