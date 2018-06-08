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KPSS'siz Lise Mezunu 7 Bin Bekçi Alımı Yaş, Askerlik ve İkamet Şartı

7 Bin bekçi alımı başvuru şartları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından az önce duyuruldu. Peki bekçi alımına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

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KPSS'siz Lise Mezunu 7 Bin Bekçi Alımı Yaş, Askerlik ve İkamet Şartı

7 Bin bekçi alımı başvuru şartları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından az önce duyuruldu. Peki bekçi alımına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

08 Haziran 2018 Cuma 09:19
KPSS'siz Lise Mezunu 7 Bin Bekçi Alımı Yaş, Askerlik ve İkamet Şartı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Akademiden yapılan açıklamada 7 bin bekçi alımı için başvuruların başladığına yer verildi. Bekçi alımı için istenen başvuru şartları da açıklandı.

Akademi'den yapılan bekçi alımı açıklamasında başvuru şartları şu şekilde verildi:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
  • En az 167 cm boyunda olmak, 
  • Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 
  • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
  • Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate   alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 
  • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
  • Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. 
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular öne internet üzerinden alınacaktır. 22 Haziran'a kadar başvurunuzu ekte belirtilen adrese yapabilirsiniz.

Başvuru ekranı için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ramazan 3 saat önce

Yaşı adam gibi 88 lilerle kapatsanız ayı neden sokuyonuz ortaya

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Onur 3 saat önce

Ya neden üniverste mezunu varken okadar işsiz güçsüz neden lise neden nasıl bi dusuncedir nasıl bi sistem dır nasıl bi beyin dır bu anlamıyorum ulan devlet okulu bu devlet okulu biz niye okuyoruz niye boşuna okuyoruz peki yazıklar olsun böyle sisteme

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Gökhan 3 saat önce

Neden hep lise mezunu herşeyde ilkokul mzunlari insan değilmi mi ya okdar insan bkliyo ama yok lise lise lise başka bsy yok yani adaletli davranin sayın devlet büyüklerimiz

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Mustafa Köse 3 saat önce

Sınav ücretini nasıl yatırıyoruz lütfen biriniz yardımcı olsun

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Yusuf 3 saat önce

Onur bizde üni mezunuyuz fakat sen insansında lise mezunları insan değil mi kardesim sen bu kafayla ayrım yaparak fgidersen atanamaman normal. Baska bir sebep arama bence!!

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Remzi 2 saat önce

Üniversite yi bitirip sitem eden arkadaş! Sen zaten liseyi bitirmişsin ne alaka istesen sende başvurabilirsin.

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Arif 2 saat önce

01.02.1988 5 ay 1 gün le takıldımm

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İsimsiz 2 saat önce

Lise ve ddengi diyor arkadaslar sakin olun .

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