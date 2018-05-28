KPSS Şartı Yok: O Belgeye Sahip Adaylardan İç Denetçi Alımı Yapılacak

Hakkari Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda İç Denetçi kadrosunda istihdam etmek üzere 2 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda alınacak İç Denetçilerden 1 'inin 1. derece, diğerinin ise 5. dereceden istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda başvuru şartları şu şekilde verildi:

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Hakkari Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /MERKEZ/HAKKARİ adresinde bulunan Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

Kimlik fotokopisi

CV

Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti

Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti

2 fotoğraf

Başvurular bugün itibariyle başlayacak olup başvuru yapmak isteyen adayların yukarıdaki evraklarla birlikte 13 Haziran'a kadar müracaatını tamamlaması gerekmektedir.

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