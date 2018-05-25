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KPSS Şartı Yok-Ambulans Şoförü, Cankurtaran, ATT Alımı, Yaşlı Bakım Elamanı Alımı

İŞKUR aracılığıyla cankurtaran, Acil Tıp Teknisyeni ve Ambulans loförü alımları yapılıyor.

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KPSS Şartı Yok-Ambulans Şoförü, Cankurtaran, ATT Alımı, Yaşlı Bakım Elamanı Alımı

İŞKUR aracılığıyla cankurtaran, Acil Tıp Teknisyeni ve Ambulans loförü alımları yapılıyor.

25 Mayıs 2018 Cuma 21:49
KPSS Şartı Yok-Ambulans Şoförü, Cankurtaran, ATT Alımı, Yaşlı Bakım Elamanı Alımı

AMBULANS ŞOFÖRÜ ALIMI

İŞKUR üzerinden başvurusu devam eden ambulans şoförü alım ilanı için bağlantı adresini kopyalayıp yeni sekmede açın:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7117

ACİL TIP TEKNİSYENİ

Başvurusu devam eden Acil Tıp Teknisyeni alımı için bağlantı adresini yeni sekmede açın:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2000

YAŞLI BAKIM ELEMANI

Başvurusu devam eden yaşlı bakım elamanı alımları için;

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6558

CANKURTARAN ALIMI

İŞKUR üzerinden devam eden Cankurtaran alımı için;

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6592

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KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.05.2018 22:38
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Yorumlar
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emrullah 57 dakika önce

askerlik şartı var mı

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Saffet. Burhan 50 dakika önce

Ambulans. Şöförlüğü. İçin. Baş. Vurumu. Yamak. İstiyorum. Bilginize. 05312543363

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Naci Yıldırım 42 dakika önce

İlanın tarihi bitmiş siz yeni yayınlıyorsunuz yani dayısı olanlar yerleşti zaten

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Gül 28 dakika önce

Zabıta yardımcısı lise mezunu bayan alimi mi ??

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