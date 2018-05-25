KPSS Şartı Yok-Ambulans Şoförü, Cankurtaran, ATT Alımı, Yaşlı Bakım Elamanı Alımı

AMBULANS ŞOFÖRÜ ALIMI
İŞKUR üzerinden başvurusu devam eden ambulans şoförü alım ilanı için bağlantı adresini kopyalayıp yeni sekmede açın:
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7117
ACİL TIP TEKNİSYENİ
Başvurusu devam eden Acil Tıp Teknisyeni alımı için bağlantı adresini yeni sekmede açın:
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2000
YAŞLI BAKIM ELEMANI
Başvurusu devam eden yaşlı bakım elamanı alımları için;
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6558
CANKURTARAN ALIMI
İŞKUR üzerinden devam eden Cankurtaran alımı için;
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6592
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askerlik şartı var mı
Ambulans. Şöförlüğü. İçin. Baş. Vurumu. Yamak. İstiyorum. Bilginize. 05312543363
İlanın tarihi bitmiş siz yeni yayınlıyorsunuz yani dayısı olanlar yerleşti zaten
Zabıta yardımcısı lise mezunu bayan alimi mi ??