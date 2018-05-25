KPSS Şartı Yok-Ambulans Şoförü, Cankurtaran, ATT Alımı, Yaşlı Bakım Elamanı Alımı

AMBULANS ŞOFÖRÜ ALIMI

İŞKUR üzerinden başvurusu devam eden ambulans şoförü alım ilanı için bağlantı adresini kopyalayıp yeni sekmede açın:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=7117

ACİL TIP TEKNİSYENİ

Başvurusu devam eden Acil Tıp Teknisyeni alımı için bağlantı adresini yeni sekmede açın:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2000

YAŞLI BAKIM ELEMANI

Başvurusu devam eden yaşlı bakım elamanı alımları için;

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6558

CANKURTARAN ALIMI

İŞKUR üzerinden devam eden Cankurtaran alımı için;

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6592

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