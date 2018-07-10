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KPSS Puan Sınırı Yok: Mülakatsız 117 Büro Personeli Alımı

Bugün yayımlanan KPSS 2018/6 tercih kılavuzunda, lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından kamu personeli ataması yapılacağına yer verildi. İlanda 117 büro personeli alımı yapılacağına da yer verildi.

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KPSS Puan Sınırı Yok: Mülakatsız 117 Büro Personeli Alımı

Bugün yayımlanan KPSS 2018/6 tercih kılavuzunda, lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından kamu personeli ataması yapılacağına yer verildi. İlanda 117 büro personeli alımı yapılacağına da yer verildi.

10 Temmuz 2018 Salı 21:15
KPSS Puan Sınırı Yok: Mülakatsız 117 Büro Personeli Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere büro personeli alımı yapacağını duyurdu.

Bugün yayımlanan KPSS tercih kılavuzunda kadro dağılımlarına bakıldığında, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KGM'ye 662 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan bu ilanlarda 67 lisans, 50 önlisans mezunu olmak üzere toplamda 117 adet büro personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak atamalarda adaylar herhangi bir mülakata alınmayacak.

M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi olan adaylar arasından yapılacak alım için adayların önlisans ve lisans mezunu olması gerektiğine yer verildi. Farklı bölüm mezunlarından alınan başvurular için adaylar, aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirler.

2016 KPSS B grubundan geçerli bir puan alan önlisans ve lisans mezunları, yukarıda verilen kılavuzda alım yapan yerlere, bitelik kodlarına ve mezun olunması gereken kadrolara bakabilirler.

BAŞVURU

Yukarıda verilen kılavuza göre yapılan alımlar için adayların tercihlerini ÖSYM Başkanlığı Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bildirmesi gerekmektedir. Başvurusunu yapan adaylar 15 TL olan tercih ücretini aşağıdaki ÖSYM anlaşmalı bankalara yatıracak.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.07.2018 21:16
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