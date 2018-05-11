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KPSS Puan Sınırı Yok: Lise-Üniversite Mezunu 243 Büro Personeli ve Şoför Alımı

En az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı için başvurular geçtiğimiz gün başladı. 18 Mayıs tarihine kadar alınacak başvurularda lise ve üniversite mezunu adaylar arasından 243 şoför ve büro personeli alımı yapılıyor.

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KPSS Puan Sınırı Yok: Lise-Üniversite Mezunu 243 Büro Personeli ve Şoför Alımı

En az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı için başvurular geçtiğimiz gün başladı. 18 Mayıs tarihine kadar alınacak başvurularda lise ve üniversite mezunu adaylar arasından 243 şoför ve büro personeli alımı yapılıyor.

11 Mayıs 2018 Cuma 10:18
KPSS Puan Sınırı Yok: Lise-Üniversite Mezunu 243 Büro Personeli ve Şoför Alımı

Yüksek Öğrerim Kredi Yurtlar Kurumu en az lise mezunu adaylar arasından şoför, lisans mezunları arasından ise büro personeli alımı yapıyor.

Geçtiğimiz gün DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda KYK farklı kadrolarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından 1220 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu Yayımlanan ilanda şoför ve büro personeli kadrolarına da yüzlerce personel alımı yapılacağı bildirildi.

ALIM YAPILAN SAYI

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda büro personeli kadrosuna 162, şoför kadrosuna ise 81 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İki kadroya başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Adli sicil kaydı olmaması,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.)
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Arşiv Araştırması yapılmış olmak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
  • Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması.

BÜRO PERSONELİ BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

  • Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
  • 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan  türü esas alınacaktır.

ŞOFÖR KADROSUNA BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

  • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
  • 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS94 puan türü esas alınacaktır. 
  • D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da tercihte bulunabileceklerdir.) 

BAŞVURU

İlanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. E Devlet kapısı üzerinden alınan başvurular için aşağıdaki bağlantı adresine gidin.

Başvuru yapmak için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ali 1 saat önce

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