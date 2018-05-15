KPSS Puan Sınırı Olmadan 464 Kamu Personeli Alımı (Lise, Üniversite Mezunu)

KYK personel alımı başvuruları için son günlere girildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından DPB'de yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 464 adet kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.

İlanın yayımlanmasının ardından başvurular geçtiğimiz 9 Mayıs günü başladı. İnternet üzerinden alınan başvurular için son gün ise 18 Mayıs olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen lise mezunu adayların 18 Mayıs 2018 saat 23,59'a kadar aşağıdaki bağlantı adresinden giriş yapması ve istediği kadroya müracaat etmesi gerekmektedir.

HANGİ KADROYA KAÇ ALIM YAPILIYOR?

Yayımlanan ilanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam etmek üzere 10 adet Diyetisyen ve 5 adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 adet Diyetisyen, 44 Psikolog, 162 Büro Personeli, 81 adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 449 alımı yapıyor. Merkez ve taşra teşkilatı alımlrı birleştirildiğinde KYK'ya toplamda 464 adet kamu personeli alımı yapılıyor.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

DİYETİSYEN KADROSUNA BAŞVURABİLMEK İÇİN;

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programından mezun olmak,

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

PSİKOLOG KADROSUNA BAŞVURABİLMEK İÇİN;

Psikoloji Lisans programından mezun olmak,

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.



BÜRO PERSONELİ KADROSUNA BAŞVURABİLMEK İÇİN;



Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.



DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) KADROSUNA BAŞVURABİLMEK İÇİN;



Lise ve dengi okul mezunu olmak,

20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS94 puan türü esas alınacaktır.

D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da tercihte bulunabileceklerdir.)

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların bu adresten müracaatını yapması gerekmektedir.

Başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

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