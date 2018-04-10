KPSS Lise , Önlisans ve Lisans Mezunu Kadro Dağılımı, Alım Yapan İller ve Nitelik Kodları

400 binden fazla sağlıkçının büyük bir merakla beklediği duyuru az önce ÖSYM'den geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama "KPSS 2018/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak" başlığı ile duyuruldu. Duyuruda başvuru kılavuzu ile lisans, önlisans ve lise mezunlarının başvuru yapabileceği kadrolar ile bu kadrolar için istenen nitelik kodlarına yer verildi.

TERCİHLER 11 NİSAN2DA BAŞLIYOR

ÖSYM'den yapılan açıklamada 9 bin kamu personeli alımı için tercihlerin 11 Nisan 2018 Çarşamba günü alınmaya başlayacağına yer verildi. Tercih bildirimi için son tarih ise 18 Nisan.

TERCİH EKRANI AÇILDIĞI ANDA KPSSCAFE'DE

Kpsscafe.com.tr olarak Sağlık bakanlığı 9 bin kamu personeli alımı tercih ekranı açıldığı anda takipçilerimize ulaştıracağız.

KADRO DAĞILIMI

ALIM YAPAN İLLER VE NİTELİK KODLARI

İlanın yayımlanmasının ardından memur adaylar, alım yapan yerleri, mezuniyete göre kadro dağılımını ve nitelik kodlarını araştırmaya başladı. Kpsscafe.com.tr olarak lise, önlisans ve lisans başlıkları altında alım yapan yerleri ve nitelik kodlarına ekte yer verdik.

LİSE MEZUNU KADRO DAĞILIMI VE NİTELİK KODLARI

Sadece lise mezunlarının başvuru yapabileceği kadrolara, kadro dağılımına, alım yapan illere ve nitelik kodlarına gitmek için fotoğrafı tıklayın.

ÖNLİSANS MEZUNU KADRO DAĞILIMI VE NİTELİK KODLARI

Sadece önlisans mezunlarının başvuru yapabileceği kadrolara, kadro dağılımına, alım yapan illere ve nitelik kodlarına gitmek için fotoğrafı tıklayın.

LİSANS MEZUNU KADRO DAĞILIMI VE NİTELİK KODLARI

Sadece lisans mezunlarının başvuru yapabileceği kadrolara, kadro dağılımına, alım yapan illere ve nitelik kodlarına gitmek için fotoğrafı tıklayın.

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