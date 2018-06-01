KPSS'li ve KPSS'siz 40 Kamu Personeli Alımı-Mülakat Yok !

Balıkesir Üniversitesi 40 kamu personeli alımı yapıyor.

Üniversite Rektörlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan duyuruda hemşire, Eczacı, Fizyoterapist ve Diğer Sağlık Personeli kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS'siz ve KPSS puan sınırı olmadan yapılan personel alımı aşağıdaki kadrolara yapılmaktadır.

Alım yapılan sayı, kadro dağılımı ve mezuniyet şartı şu şekilde;

POZİSYON ADET NİTELİKLER Hemşire 15 *Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. *Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya kamu ve özel hastanelerin yoğun bakım veya acil servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. *2016 KPSS/P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak. Hemşire 17 *Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik- Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. *Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya kamu ve özel hastanelerin yoğun bakım veya acil servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. *2016 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak. Eczacı 2 *Eczacılık Fakültesinden mezun olmak. *01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak. *KPSS şartı aranmamaktadır. Fizyoterapist 2 *Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. *2016 KPSS/P3 puan türüne sahip olmak. Diğer Sağlık Personeli 1 * Odyoloji lisans programından mezun olmak. *2016 KPSS/P3 puan türüne sahip olmak. Diğer Sağlık Personeli 3 * Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. *2016 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte Üniversite Personel Daire başkanlığına şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Başvurular 8 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Başvuru formu

KPSS sonuç belgesi (Eczacı kadrosu için istenmemektedir.)

Mezuniyet belgesi

Kimlik fotokopisi

Aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi ve SGK prim günlerini gösterir belge.

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