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KPSS ile Mülakatsız 264 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Günler !

Ege Üniversitesi farklı kadrolara KPSS puanı ile personel alımı başvurusu için son günlere girildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak?

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KPSS ile Mülakatsız 264 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Günler !

Ege Üniversitesi farklı kadrolara KPSS puanı ile personel alımı başvurusu için son günlere girildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak?

19 Mayıs 2018 Cumartesi 14:18
KPSS ile Mülakatsız 264 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Günler !

Ege Üniversitesi en az önlisans mezunu adaylar arasından mülakatsız 264 adet kamu personeli alımı başvurusunda son günlere girildi.

Mayıs ayı başında yayımlanan ilanda Ege Üniversitesi, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 264 personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda farklı kadrolara yapılacak personel alımında KPSS puanın esas alınacağı ve alımlarda herhangi bir mülakat yapılmayacağına yer verildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ege Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alım ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
  • Atanacağı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise 2016 yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanına sahip olmaları gerekmektedir.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ege Üniversitesi kamu personeli alımı başvuruları şahsen üniversiteye yapılmaktadır. 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Adayların başvurularını aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen Üniversite personel daire başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

  • Başvuru Formu
  • Mezuniyet Belgesi
  • 1 Fotoğraf
  • KPSS Sonuç Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
  • Hizmet Belgesi (Sadece deneyim aranan adaylardan çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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