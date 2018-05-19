KPSS ile Mülakatsız 264 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Günler !

Ege Üniversitesi en az önlisans mezunu adaylar arasından mülakatsız 264 adet kamu personeli alımı başvurusunda son günlere girildi.

Mayıs ayı başında yayımlanan ilanda Ege Üniversitesi, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 264 personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda farklı kadrolara yapılacak personel alımında KPSS puanın esas alınacağı ve alımlarda herhangi bir mülakat yapılmayacağına yer verildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ege Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alım ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Atanacağı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise 2016 yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ege Üniversitesi kamu personeli alımı başvuruları şahsen üniversiteye yapılmaktadır. 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Adayların başvurularını aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen Üniversite personel daire başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Başvuru Formu

Mezuniyet Belgesi

1 Fotoğraf

KPSS Sonuç Belgesi

Kimlik Fotokopisi

Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

Hizmet Belgesi (Sadece deneyim aranan adaylardan çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü.

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