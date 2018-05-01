KPSS ile Mülakatsız 154 Personel Alımı Başvuru Son Günü: 2 Mayıs 2018

İnönü Üniversitesi farklı kadrolara kau personeli alımı yapıyor.

Malatya İnönü Üniversitesi , hemşire, sağlık teknikeri, Biyolog, Fizyoterapist ve psikolog kadrolarına 154 adet kamu personeli alımı yapıyor. KPSS puanı ile yapılan personel alımında adaylar, herhangi bir mülakata tabi tutulmayacak.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular şahsen yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 2 Mayıs mesai bitimine kadar Üniversite personel daire başkanlığına şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

Başvuru Dilekçesi

Özgeçmiş

1 Adet vesikalık fotoğraf

E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı

Nüfus cüzdanı fotokopisi

KPSS Sonuç Belgesi

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