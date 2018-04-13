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KPSS En Az 60 ile 125 Personel Alımı Başvurusunda Son Saatler: Başvurular 22 İlde Alınıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvurusu için son saatlere girildi. İlana başvurular, sadece elirtilen İllerdeki Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine yapılmaktadır.

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KPSS En Az 60 ile 125 Personel Alımı Başvurusunda Son Saatler: Başvurular 22 İlde Alınıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvurusu için son saatlere girildi. İlana başvurular, sadece elirtilen İllerdeki Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine yapılmaktadır.

13 Nisan 2018 Cuma 09:07
KPSS En Az 60 ile 125 Personel Alımı Başvurusunda Son Saatler: Başvurular 22 İlde Alınıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 kamu personeli alımı başvurusu için son saatlere girildi.

Genel Müdürlük tarafından geçtiğimiz hafta DPB'de yayımlanan duyuruda KPSS 60 puan şartı ile 125 adet kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Sözleşmeli Arşiv Uzmanı kadrosunda istihdam etmek üzere alınacak personeller için başvurular bugün (13 Nisan) sona eriyor. İlana başvurular, alımın yapılacağı illerde alınmaktadır. Adayların başvurularını bu illere aşağıdaki evraklarla birlikte yapması gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacakların, 657 sayılı DMK'nın 48 inci maddesinin birinci maddesindeki genel şartları taşıyor olması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmaması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olması, erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmaması, Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olması ve 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3 puan türünden en az 60 almış olması gerekmektedir.

BAŞVURULAR HANGİ İLLERE NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular ekteki evraklarla birlikte bugün mesai bitimine kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat'a yapılacak. Başvurular bu illerdeki Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine şahsen yapılacak.

Başvuru formu ve istenen diğer evraklar için lütfen TIKLAYINIZ

ALIM YAPILACAK SAYININ İLLERE DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE;

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