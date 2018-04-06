KPSS 60 Şartı ile Kadın-Erkek 125 Kamu Personel Alımı Başvuruları Bugün Başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilana başvurular bugün itibariyle başladı.

Geçtiğimiz gün DPB'de yayımlanan ilanda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı bünyesinde çalıştırmak üzere KPSS 60 şartı ile personel alımı yapacağını duyurmuştu. İlanda başvuru formunun 6 Nisan tarihinde erişime açılacağı ve başvuruların bu tarih itibariyle başlayacağına yer verildi. 6 Nisan'ın gelmesi ile birlikte başvurular başladı. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin Arşiv Uzmanı kadrosunda istihdam edileceği belirtildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tapu ve Kadastro tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak adayların Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olması, 2016 yılında yapılan KPSS (B) grubu sınavı KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekmektedir. Öte yandan başvuru yapacak adayların Devlet Memurarı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması şartı aranıyor.

ALIM YAPILACAK SAYININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI

BAŞVURU ŞEKLİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kamu personeli alımına başvurular şahsen aşağıdaki belirtilen İllerdeki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüklerine, belirtilen evraklarla birlikte yapılacak. Başvuru son günü: 13 Nisan mesai bitimi.

Başvuru İçin İstenen Evraklar: ) Başvuru Formu, Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi.

Başvuru formu için TIKLAYIN

Başvuruların Alınacağı İller: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat.

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