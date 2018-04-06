Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

KPSS 60 Şartı ile Kadın-Erkek 125 Kamu Personel Alımı Başvuruları Bugün Başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS 60 puan şartı ile kamu personeli alımı yapıyor. İlana başvurular bugün itibariyle başladı. Peki ilana kimler başvurabilir? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvurusu nasıl yapılacak?

banner396

KPSS 60 Şartı ile Kadın-Erkek 125 Kamu Personel Alımı Başvuruları Bugün Başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS 60 puan şartı ile kamu personeli alımı yapıyor. İlana başvurular bugün itibariyle başladı. Peki ilana kimler başvurabilir? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvurusu nasıl yapılacak?

06 Nisan 2018 Cuma 16:11
KPSS 60 Şartı ile Kadın-Erkek 125 Kamu Personel Alımı Başvuruları Bugün Başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilana başvurular bugün itibariyle başladı.

Geçtiğimiz gün DPB'de yayımlanan ilanda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı bünyesinde çalıştırmak üzere KPSS 60 şartı ile personel alımı yapacağını duyurmuştu. İlanda başvuru formunun 6 Nisan tarihinde erişime açılacağı ve başvuruların bu tarih itibariyle başlayacağına yer verildi. 6 Nisan'ın gelmesi ile birlikte başvurular başladı. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin Arşiv Uzmanı kadrosunda istihdam edileceği belirtildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tapu ve Kadastro tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak adayların Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olması, 2016 yılında yapılan KPSS (B) grubu sınavı KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekmektedir. Öte yandan başvuru yapacak adayların Devlet Memurarı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması şartı aranıyor. 

ALIM YAPILACAK SAYININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI

BAŞVURU ŞEKLİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kamu personeli alımına başvurular şahsen aşağıdaki belirtilen İllerdeki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüklerine, belirtilen evraklarla birlikte yapılacak. Başvuru son günü: 13 Nisan mesai bitimi.

Başvuru İçin İstenen Evraklar: ) Başvuru Formu, Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi.

Başvuru formu için TIKLAYIN

Başvuruların Alınacağı İller: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat.

TÜM MEMUR ALIMLARI KPSSCAFE'DE; HABERDAR OLMAK İÇİN TAKİP EDİN.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKPSSKpss Memur AlımıDpbKamu Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hayattan bezdim 5 saat önce

Şu 60 nedenn 55 değil resmen hayattan bezdimm

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emrah görmez 4 saat önce

Arkadslar tarih bolumunden mezun olanlar basvurabiliyor mu?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hayattan bezme 4 saat önce

Hayattan bezen arkadaş 60 almak cok mu zor çalışıp alsaydın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tarihci 4 saat önce

Arkadslar tarih bolumunden mezun olanlar basvurabiliyor mu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Nisan 2018 Kamu Personeli Alım İlanlarıları-KPSS'li KPSS'siz 14712'den Fazla Memur Alımı
Nisan 2018 Kamu Personeli Alım İlanlarıları-KPSS'li KPSS'siz 14712'den Fazla Memur Alımı
Kadrolu ve Sözleşmeli 118 Memur Alımı İçin Son Başvuru: 6 Nisan 2018
Kadrolu ve Sözleşmeli 118 Memur Alımı İçin Son Başvuru: 6 Nisan 2018
GTB KPSS 2018/1 Kadrolu Memur Alımı Başvuru Son Günü: 6 Nisan 2018
GTB KPSS 2018/1 Kadrolu Memur Alımı Başvuru Son Günü: 6 Nisan 2018

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim