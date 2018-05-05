KPSS 60 Şartı ile İl Özel İdaresi Personel Alımı Son Başvuru: 7 Mayıs 2018

Uşak İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz ay bir kamu personeli alımı yayımlandı.

İl Özel İdaresi tarafından yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 8 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Mühendis Tekniker ve Topğraf kadrolarına yapılacak kamu personeli alımı için başvurular 7 Mayıs günü sona eriyor.

Uşak İl Özel İdaresi bünyesinde istihdam etmek üzere yayımlanan personel alım ilanında kadro dağılımı ve mezuniyet şartı şu şekilde verildi:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde genel şartları taşıyor olması,

ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan KPSS'nin lisans mezunları için P3, önlisans mezunları için P93 puan türünden en az 60 puan almış olması,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmaması,

Başvuru tarihleri itibariyle 35 yaşını aşmamış olması,

Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

Adli sicil kaydı olmaması.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacaktır. Adayların bu evraklarla Uşak İl Özel İdaresine gitmesi gerekmektedir.

Başvuru formu,

Diploma fotokopisi,

İki fotoğraf,

Yerleşim yeri belgesi,

Kimlik fotokopisi,

CV,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA