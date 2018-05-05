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KPSS 60 Şartı ile İl Özel İdaresi Personel Alımı Son Başvuru: 7 Mayıs 2018

Uşak İl Özel İdaresi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolara KPSS 60 puan şartı ile kamu personeli alımı yapıyor.

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KPSS 60 Şartı ile İl Özel İdaresi Personel Alımı Son Başvuru: 7 Mayıs 2018

Uşak İl Özel İdaresi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolara KPSS 60 puan şartı ile kamu personeli alımı yapıyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:13
KPSS 60 Şartı ile İl Özel İdaresi Personel Alımı Son Başvuru: 7 Mayıs 2018

Uşak İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz ay bir kamu personeli alımı yayımlandı.

İl Özel İdaresi tarafından yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 8 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Mühendis Tekniker ve Topğraf kadrolarına yapılacak kamu personeli alımı için başvurular 7 Mayıs günü sona eriyor.

Uşak İl Özel İdaresi bünyesinde istihdam etmek üzere yayımlanan personel alım ilanında kadro dağılımı ve mezuniyet şartı şu şekilde verildi:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde genel şartları taşıyor olması,
  • ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan KPSS'nin lisans mezunları için P3, önlisans mezunları için P93 puan türünden en az 60 puan almış olması,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Erkek adaylar  için askerlikle ilgisi olmaması,
  • Başvuru tarihleri itibariyle 35 yaşını aşmamış olması,
  • Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması,
  • Adli sicil kaydı olmaması.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacaktır. Adayların bu evraklarla Uşak İl Özel İdaresine gitmesi gerekmektedir.

  • Başvuru formu,
  • Diploma fotokopisi,
  • İki fotoğraf,
  • Yerleşim yeri belgesi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • CV,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

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