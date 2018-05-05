KPSS 60 Şartı ile İl Özel İdaresi Personel Alımı Son Başvuru: 7 Mayıs 2018

Uşak İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz ay bir kamu personeli alımı yayımlandı.
İl Özel İdaresi tarafından yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 8 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Mühendis Tekniker ve Topğraf kadrolarına yapılacak kamu personeli alımı için başvurular 7 Mayıs günü sona eriyor.
Uşak İl Özel İdaresi bünyesinde istihdam etmek üzere yayımlanan personel alım ilanında kadro dağılımı ve mezuniyet şartı şu şekilde verildi:
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde genel şartları taşıyor olması,
- ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan KPSS'nin lisans mezunları için P3, önlisans mezunları için P93 puan türünden en az 60 puan almış olması,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmaması,
- Başvuru tarihleri itibariyle 35 yaşını aşmamış olması,
- Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması,
- Adli sicil kaydı olmaması.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
BAŞVURU
İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacaktır. Adayların bu evraklarla Uşak İl Özel İdaresine gitmesi gerekmektedir.
- Başvuru formu,
- Diploma fotokopisi,
- İki fotoğraf,
- Yerleşim yeri belgesi,
- Kimlik fotokopisi,
- CV,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.
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