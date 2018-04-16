KPSS 60 ile İl Özel İdaresi Memuru Alımı Yapılıyor

Uşak İl Özel İdaresi tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığının bugünkü sayısında yayımlanan ilanında Uşak İl Özel İdaresi, - 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanununun 36' ncr rnaddesi gergevesinde personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda mühendis, topoğraf ve tekniker kadrolarında istihdam etmek üzere 8 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde genel şartları taşıyor olmas, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan KPSS'nin lisans mezunları için P3, önlisans mezunları için P93 puan türünden en az 60 puan almış olması, erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmaması, başvuru tarihleri itibariyle 35 yaşını aşmamış olması, herhangi bir sağlık sorunu olmaması, sicil kaydı olmaması ve aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekiyor.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Uşak İl Özel İdaresine şahsen yapılacak.

Başvuru formu,

Diploma fotokopisi,

İki fotoğraf,

Yerleşim yeri belgesi,

Kimlik fotokopisi,

CV,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

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