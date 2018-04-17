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KPSS 55 ve 70 ile 304 Kamu Personel Alımı Başvuru Son Günü: 18 Nisan 2018

İki kamu kurumu tarafından yayımlanan ilanda KPSS 55 ve 70 şartı ile kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanlara başvuru için son gün 18 Nisan olarak açıklandı.

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KPSS 55 ve 70 ile 304 Kamu Personel Alımı Başvuru Son Günü: 18 Nisan 2018

İki kamu kurumu tarafından yayımlanan ilanda KPSS 55 ve 70 şartı ile kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanlara başvuru için son gün 18 Nisan olarak açıklandı.

17 Nisan 2018 Salı 15:39
KPSS 55 ve 70 ile 304 Kamu Personel Alımı Başvuru Son Günü: 18 Nisan 2018

İki kamu kurumu tarafından yayımlanan memur ve personel alım ilanlarına başvuru için son saatlere girildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve İstanbul Üniversitesi tarafından birer ilan yayımlandı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanlarda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere TEİAŞ 3, İstanbul Üniversitesi ise 301 personel alımı yapıyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 301 PERSONEL ALIMI

İstanbul Üniversitesi tarafından DPB'de yayımlanan duyuruda hemşire ve sağlık personeli kadrosunda istihdam etmek üzee 301 personel alımı yapılacağı bildirildi. 

Yukarıdaki bölümlerden mezun olan adaylar arasından yapılacak personel alımında adayların 18 Nisan mesai bitimine kadar istenen evrakları şahsen teslim etmesi gerekiyor.

  • Fotoğraflı Başvuru Formu
  • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)
  • KPSS Sınav Sonuç Belgesi
  • İlanda Belirtilen Nitelikleri Taşıyor Olunduğunu Gösterir Belgeler

TEİAŞ 3 AVUKAT ALIMI

Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yayımlanan ilanda Avukat kadrosunda istihdam etmek üzere 3 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere alınacak personellerin şartları ekte belirtildi. İlana başvuru yapacak adayların KPSS 'den en az 70 almış olması gerekmektedir.

TEİAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Baris 5 saat önce

Sınava giren en az 1 milyon alım 301 kişi

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