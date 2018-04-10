KPSS 2018/4 Tercih Kılavuzu Yayımlandı (Lise, Önlisans, Lisans Mezunu Kamu Personeli Alımı)

Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan son dakiak duyurusunda KPSS 2018/4 tercih kılavuzunun yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KPSS-2018/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 18 Nisan 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2018/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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