KPSS 2018/1'de Lise Mezunu Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları

KPSS 2018/1 tercih kılavuzu yayımalndı. Yayımlanan kılavuzda lise mezunlarına büyük şok !

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı ve kadro dağılımları belli oldu. Açıklanan kadro dağılımına göre lise mezunlarına 79 adet memur kadrosu verildi. Teknisyen, Hizmetli, Şoför, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Vagon Teknisyeni, Hayva Bakıcısı ve Kaloriferci kadroları için lise mezunu adaylar arasından 79 adet memur ataması yapılacak.

Lise mezunu adaylar arasından yapılacak memur alımları şu kadrolara gerçekleştirilecek.

TERCİHLER

KPSS 2018/1 tercihleri bugün başladı. Bugün itibariyle başlayan tercihler için adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini bildirecek. Yukarıda yazan bölümlere başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ve nitelik kodlarının anlamları şu şekilde;

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