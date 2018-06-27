KPSS 2018/1 ile Lise Mezunu Düz Memur Alımı Kadroları ve KPSS Taban Puanı

KPSS 2018/1 tercih kılavuzu önceki gün yayımlandı ve başvurular başladı.
Başvuruların başlaması ile birlikte lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar, düz memur alımları olup olmadığını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak KPSS 2018/1'de, memur adaylarının tercih edebileceği düz memur alımlarını bu haberimizde derledik.
DÜŞÜK KADRO SAYISINA BÜYÜK TEPKİ
Geçtiğimiz yıl ilk merkezi yerleştirmede kamuya 2600'den fazla memur alımı yapılırken 2018/1'de bu sayı 944'de kaldı. Memur olmak isteyen milyonlarca kişi varken bu kadar az kadronun açılması kabul edilemez bir durum
DÜZ MEMUR ALIMLARI
Yayımlanan KPSS 2918/1 tercih kılavuzunda lise mezunu düz memur alımları da var. Ancak bu alım çok az sayıda. Hem açılan kadronun az olması, hem de atamalarda düz memur alımlarına az yer verilmesi memur adaylarının tepkisine neden oldu.
ALIM YAPILAN KADROLAR
|KOD
|ALIM YAPAN KURUM
|ALIM YAPILAN KADRO
|ALIM YAPILAN İL
|KONTENJAN
|110170017
|Batman Üniversitesi
|Şoför
|Batman
|1
|110180025
|Bayburt Üniversitesi
|Kaloriferci
|Bayburt
|1
|110180033
|Bayburt Üniversitesi
|Şoför
|Bayburt
|1
|110450281
|Giresun Üniversitesi
|Kaloriferci
|Giresun
|1
|110580313
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
|Şoför
|İzmir
|1
|110590321
|Kafkas Üniversitesi
|Şoför
|Kars
|1
|110250377
|Manisa Celal Bayar Üniversitesi
|Hizmetli
|Manisa
|4
|110720385
|Marmara Üniversitesi
|Şoför
|İstanbul
|1
|190880393
|Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
|Hizmetli
|Ankara
|1
|110260417
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Hizmetli
|Sivas
|3
KPSS PUANI KAÇA KADAR DÜŞER?
Son merkezi atamada bu kadrolar için KPSS taban puanı şu şekilde oluşmuştu:
- Şoför: 90
- Hizmetli: 94
- Kaloriferci: 92
BAŞVURU
İlana başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerindne yapılmaktadır. Bu kadrolara başvuru yapmak isteyen lise mezunlarının Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak kodları başvurular kısmında bulunan KPSS 2018/1 tercihleri kısmına girmesi ve başvurusunu bu şekilde yapması gerekiyor. Tercihlerini bildiren adaylar 15 TL ücreti anlaşmalı bankalara yatıracak.
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