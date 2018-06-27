KPSS 2018/1 ile Lise Mezunu Düz Memur Alımı Kadroları ve KPSS Taban Puanı

KPSS 2018/1 tercih kılavuzu önceki gün yayımlandı ve başvurular başladı.

Başvuruların başlaması ile birlikte lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar, düz memur alımları olup olmadığını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak KPSS 2018/1'de, memur adaylarının tercih edebileceği düz memur alımlarını bu haberimizde derledik.

DÜŞÜK KADRO SAYISINA BÜYÜK TEPKİ

Geçtiğimiz yıl ilk merkezi yerleştirmede kamuya 2600'den fazla memur alımı yapılırken 2018/1'de bu sayı 944'de kaldı. Memur olmak isteyen milyonlarca kişi varken bu kadar az kadronun açılması kabul edilemez bir durum

DÜZ MEMUR ALIMLARI

Yayımlanan KPSS 2918/1 tercih kılavuzunda lise mezunu düz memur alımları da var. Ancak bu alım çok az sayıda. Hem açılan kadronun az olması, hem de atamalarda düz memur alımlarına az yer verilmesi memur adaylarının tepkisine neden oldu.

ALIM YAPILAN KADROLAR

KOD ALIM YAPAN KURUM ALIM YAPILAN KADRO ALIM YAPILAN İL KONTENJAN 110170017 Batman Üniversitesi Şoför Batman 1 110180025 Bayburt Üniversitesi Kaloriferci Bayburt 1 110180033 Bayburt Üniversitesi Şoför Bayburt 1 110450281 Giresun Üniversitesi Kaloriferci Giresun 1 110580313 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şoför İzmir 1 110590321 Kafkas Üniversitesi Şoför Kars 1 110250377 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hizmetli Manisa 4 110720385 Marmara Üniversitesi Şoför İstanbul 1 190880393 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hizmetli Ankara 1 110260417 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hizmetli Sivas 3

KPSS PUANI KAÇA KADAR DÜŞER?

Son merkezi atamada bu kadrolar için KPSS taban puanı şu şekilde oluşmuştu:

Şoför: 90

Hizmetli: 94

Kaloriferci: 92

BAŞVURU

İlana başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerindne yapılmaktadır. Bu kadrolara başvuru yapmak isteyen lise mezunlarının Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak kodları başvurular kısmında bulunan KPSS 2018/1 tercihleri kısmına girmesi ve başvurusunu bu şekilde yapması gerekiyor. Tercihlerini bildiren adaylar 15 TL ücreti anlaşmalı bankalara yatıracak.

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