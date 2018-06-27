Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

KPSS 2018/1 ile Lise Mezunu Düz Memur Alımı Kadroları ve KPSS Taban Puanı

KPSS 2018/1 merkezi atamasında az sayıda kadro ayrıldı. Açılan ve az sayıda kadroda lise mezunlarına düz memurluk için 15 kontenjan ayrıldı.

banner396

KPSS 2018/1 ile Lise Mezunu Düz Memur Alımı Kadroları ve KPSS Taban Puanı

KPSS 2018/1 merkezi atamasında az sayıda kadro ayrıldı. Açılan ve az sayıda kadroda lise mezunlarına düz memurluk için 15 kontenjan ayrıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:20
KPSS 2018/1 ile Lise Mezunu Düz Memur Alımı Kadroları ve KPSS Taban Puanı

KPSS 2018/1 tercih kılavuzu önceki gün yayımlandı ve başvurular başladı.

Başvuruların başlaması ile birlikte lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar, düz memur alımları olup olmadığını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak KPSS 2018/1'de, memur adaylarının tercih edebileceği düz memur alımlarını bu haberimizde derledik.

DÜŞÜK KADRO SAYISINA BÜYÜK TEPKİ

Geçtiğimiz yıl ilk merkezi yerleştirmede kamuya 2600'den fazla memur alımı yapılırken 2018/1'de bu sayı 944'de kaldı. Memur olmak isteyen milyonlarca kişi varken bu kadar az kadronun açılması kabul edilemez bir durum

DÜZ MEMUR ALIMLARI

Yayımlanan KPSS 2918/1 tercih kılavuzunda lise mezunu düz memur alımları da var. Ancak bu alım çok az sayıda. Hem açılan kadronun az olması, hem de atamalarda düz memur alımlarına az yer verilmesi memur adaylarının tepkisine neden oldu.

ALIM YAPILAN KADROLAR

KOD ALIM YAPAN KURUM ALIM YAPILAN KADRO ALIM YAPILAN İL KONTENJAN
110170017 Batman Üniversitesi  Şoför Batman 1
110180025 Bayburt Üniversitesi  Kaloriferci Bayburt 1
110180033 Bayburt Üniversitesi  Şoför Bayburt 1
110450281 Giresun Üniversitesi  Kaloriferci Giresun 1
110580313 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  Şoför İzmir 1
110590321 Kafkas Üniversitesi  Şoför Kars 1
110250377 Manisa Celal Bayar Üniversitesi  Hizmetli Manisa 4
110720385 Marmara Üniversitesi  Şoför İstanbul 1
190880393 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği  Hizmetli Ankara 1
110260417 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Hizmetli Sivas 3

KPSS PUANI KAÇA KADAR DÜŞER?

Son merkezi atamada bu kadrolar için KPSS taban puanı şu şekilde oluşmuştu:

  • Şoför: 90
  • Hizmetli: 94
  • Kaloriferci: 92

BAŞVURU

İlana başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerindne yapılmaktadır. Bu kadrolara başvuru yapmak isteyen lise mezunlarının Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak kodları başvurular kısmında bulunan KPSS 2018/1 tercihleri kısmına girmesi ve başvurusunu bu şekilde yapması gerekiyor. Tercihlerini bildiren adaylar 15 TL ücreti anlaşmalı bankalara yatıracak.

MEMUR ALIMLARI, PERSONEL VE ASKER İLE POLİS ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA -  ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.06.2018 12:40
Anahtar Kelimeler:
Düz Memur AlımıMemur Alımı 2018Kpss TercihMemur AlımıKPSS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
. 3 saat önce

3.5 milyon insan sınava girdi güzel gelir kapısı devlet için 10 kişi al 3 milyon dan kpss parası al miss

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
63-70 KPSS ile ve KPSS'siz 139 Memur Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 28 Haziran 2018
63-70 KPSS ile ve KPSS'siz 139 Memur Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 28 Haziran 2018
Önlisans Mezunu KPSS 2018/1 Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları
Önlisans Mezunu KPSS 2018/1 Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları
KPSS 2018/1 ile Lisans Mezunu Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları
KPSS 2018/1 ile Lisans Mezunu Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim