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KPSS 2018/1 ile Lisans Mezunu Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları

KPSS tercih kılavuzu ve kadro dağılımlarının yayımlanmasının ardından lisans düzeyinden yapılan memur alımı da belli oldu. Lisans mezunu memur alımı kadro dağılımı ve nitelik kodlarının detayları haberimizde.

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KPSS 2018/1 ile Lisans Mezunu Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları

KPSS tercih kılavuzu ve kadro dağılımlarının yayımlanmasının ardından lisans düzeyinden yapılan memur alımı da belli oldu. Lisans mezunu memur alımı kadro dağılımı ve nitelik kodlarının detayları haberimizde.

26 Haziran 2018 Salı 11:47
KPSS 2018/1 ile Lisans Mezunu Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Nitelik Kodları

KPSS 2018/1 tercih kılavuzunda lisans mezunları için ayrılan memur kadroları ve nitelik kodları.

ÖSYM Başkanlığı tarafından KPSS 2018/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından binlerce memur ataması yapılacağına yer verildi. Açıllamanın gelmesinin ardından bizde KPSSCAFE olarak mezuniyet şartlarına göre alım yapılan kadroları ve nitelik kodlarını ayrı şekilde yazdık. Bu haberimizde lisans mezunları için kadro dağılımı ve nitelik kodlarının ayrıntılarına yer verdik.

NİTELİK KODLARININ ANLAMI

Yayımlanan kadro dağılımlarında istenen nitelik kodlarının anlamı ise şu şekilde;

TERCİHLER

KPSS tercihleri bugün başladı ve 5 Temmuz'a kadar devam edecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden üzerinden alınan tercihlerin ardından adaylar 15 TL tercih ücreti ödeyecek.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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