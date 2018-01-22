KPSS 2013/1 Tercih Kılavuzu Yayımlandı: Mülakatsız 80 Memur Alınacak

Ölçme seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS-2013/1: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sağlık Teknikeri Kadrolarına Yerleştirme duyurusu yayımlandı.

ÖSYM resmi sayfası üzerinden yayımlanan son dakika duyurusuna göre KPSS 2013/1 merkezi yerleştirme kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sağlık Teknikeri Kadrolarına 80 memur alımı yapılacağı bildirildi. İlgili memur alımı için tercihler ÖSYM tarafından alınacak.

KPSS Puan Şartı

2013/1 kapsamında tercih yapacak adayların 7-8 Temmuz 2012 ve 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

Tercih Tarihleri

KPSS 2013/1 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı memur alımı için tercihler 22-26 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Tercihlerin Yapılması

Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yapacak adayların 26 Ocak 2018 tarihine kadar ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yapması ve tercihlerine buradan yapması gerekmektedir.

KPSS tercih kılavuzuna gitmek için lütfen TIKLAYIN

Tercih programları tablosu için TIKLAYIN

Memur alımı haberlerinden haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr | Ankara