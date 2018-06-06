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Kırkağaç Belediyesi 3 Kadroya KPSS'siz Memur Alımı Yapacak

Kırkağaç Belediye Başkanlığı tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı. Bugün yayımlanan ilanda 3 kadroya KPSS şartı olmadan memur alımı yapılacağı bildirildi.

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Kırkağaç Belediyesi 3 Kadroya KPSS'siz Memur Alımı Yapacak

Kırkağaç Belediye Başkanlığı tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı. Bugün yayımlanan ilanda 3 kadroya KPSS şartı olmadan memur alımı yapılacağı bildirildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 08:48
Kırkağaç Belediyesi 3 Kadroya KPSS'siz Memur Alımı Yapacak

Kırkağaç Belediye Başkanlığı personel alımı için ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla bugün yayımladığı ilanında Manisa Kırkağaç Belediye Başkanlığı, 3 kadroya memur alımı yapacağını duyurdu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 maddesinin 3. fıkrası kapsamında yapılacak personel alımı için KPSS şartı aranmıyor.

Adayların meslek, genel kültür. yetenek, duu.un,ş, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurularak yapılacak sözlü mülakat ile gerçekleştirilecek memur alımı için kadro dağılımı şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak.
  • Sağlık açısından herhangi bir rahatsızığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
  • Sicil kaydı olmaması
  • Askerliğini yapmış olmak. (Erkek adaylar için )
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.
  • Kırkağaç. Soma veya Akhisar ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olnıak.(İlaıı tarihinden sonra yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.)

BAŞVURU

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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