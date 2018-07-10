KGM 662 Memur Alımı Kadro Dağılımı ve Mezuniyet Şartı

ÖSYM Başkanlığı bugün bir kılavuz yayımladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bugün yayımlanan duyuruda KPSS 2018/6 ile Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine 662 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Yayımlanan duyuru şu şekilde;

KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini KPSS-2018/6 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

Adayların tercih işlemleri için Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR-MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU

Yayımlanan kamu personeli alımına başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. 16 Temmuz tarihine kadar AİS üzerinden tercihlerinizi bildirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA